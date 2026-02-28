PSG Ogli: „Ha valaki ezek után azt mondja, hogy nem jó az élet Magyarországon, az menjen ki Ukrajnába”

Határozott és érzelmes üzenetet fogalmazott meg legutóbbi TikTok-videójában Papp Olivér, azaz PSG Ogli 7. A bohókás influenszer ezúttal nem a megszokott, könnyed tartalommal jelentkezett, hanem komolyabb hangvételre váltott: a hazaszeretetről, a béke értékéről és a magyarországi élet megbecsüléséről beszélt követőinek. Szavai sokak szerint őszinte és patrióta kiállásként hatottak a mai globalista, háborúpárti világban.

PSG Ogli TikTokján mutatott béke melletti kiállása jó példát mutat az őt követő fiatalok számára (Fotó: Ripost)

PSG Ogli biztonságban érzi magát Magyarországon

A videóban arról beszélt, hogy az internetet böngészve szembesült azzal, hogy immár négy éve tart a háború Ukrajnában:

Olvasgattam a világhálón, hogy mi történik a világban, és nagyon elszomorodtam azon a tényen, hogy már négy éve tart Ukrajnában a háború

– fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy miközben a szomszédos országban emberek élnek bizonytalanságban és veszélyben, addig Magyarországon béke van, ami szerinte felbecsülhetetlen érték.

Nem fogta vissza magát: Merészen üzent

PSG Ogli úgy véli, sokan hajlamosak természetesnek venni a biztonságot és a stabilitást: „Négy éve bombázzák egymást az emberek. Ha valaki ezek után azt mondja, hogy nem jó az élet Magyarországon, az menjen ki Ukrajnába” – mondta majd hozzátette: „Valószínűleg pár nap múlva visszajönne, és akkor térjünk rá vissza, hogy jó-e az élet Magyarországon. Szerintem elég jó.”

A követői egyetértettek vele

Szavai mögött egyértelműen a hála és a hazája iránti elköteleződés húzódott meg. Nem politikai üzenetet akart megfogalmazni, hanem arra hívta fel a figyelmet, hogy értékeljük a mindennapi biztonságot, az otthon melegét és azt, hogy békében élhetünk. A kommentelők közül sokan egyetértettek vele: „A bátya megmondta az igazat ismét” – írta egy felhasználó. Mások így fogalmaztak: „Jól beszélsz”, illetve „Ezért kell hálát adni a sorsnak, hogy nálunk nincs háború, van mit enni, fedél a fejünk felett – amit a szürke hétköznapokban hajlamosak vagyunk elfelejteni.”

A videó végső üzenete világos: a béke nem magától értetődő, és érdemes megbecsülni azt az országot, ahol biztonságban élhetünk. PSG Ogli most nem csupán influenszerként, hanem hazájára büszke fiatalként szólalt meg, és követőit is arra ösztönözte, hogy értékeljék mindazt, ami körülveszi őket.