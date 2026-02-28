Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: békét kellene teremteni

Újabb állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök országjárása, ezúttal Esztergomban találkoztak a Háborúellenes Gyűlés résztvevői. A DPK-gyűlésen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki tapsvihar közepette vonult a színpadra.
Orbán Viktor az esztergomi DPK-gyűlés kezdetén felidézte, hogy a hetvenes évek végén Székesfehérvárról egy osztálykirándulás hozta először Esztergomba. A miniszterelnök elmondta, hogy vita alakult ki arról, melyik az ország igazi fővárosa. Végül arra jutottak, hogy Fehérváron volt a királyi, míg Esztergomban a szellemi hatalom.
Akkor jutott eszembe az a gondolat, hogy békét kellene teremteni, mert mégiscsak, a lélek megelőzi a testet, így legyen Esztergom az ország első város
– tette hozzá. Nagy csaták vannak ebben a választókerületben – jegyezte meg a kormányfő.
Orbán Viktor azt mondta, Esztergom vármegyében a cél nem a 2/3, hanem a 3/3. A kormányfő azt mondta, nagy megtiszteltetés volt neki, hogy 2006-ban Esztergom díszpolgárává avatták. Megjegyezte: akkor nem vezettek. Mint mondta, ez az igazi megtiszteltetés.
A miniszterelnök tájékoztatott: Erdő Péter egyre jobb állapotban van. Orbán Viktor elmondta, nem csak jó dolgok miatt jött ide, az árvízi védekezésnél is volt itt. A politikai esélyekről szólva azt mondta: el akarják hitetni velünk, hogy ez a választás már eldőlt. Azt is mondta, figyelmeztetni kell az ellenzéki oldal manipulátorait: nehogy túlhaladjanak a 100 százalékon. Tájékoztatott: Bencsik János 6 százalékkal vezet. Komáromban 8 százalékos a vezetés. Erős Gábor csak kicsivel vezet, de utcahosszal kell vezetni, ahhoz, hogy behúzzuk a mandátumot. A kormányfő azt mondta, az országot járva látja az aláírásgyűjtéseket. Megállapította: nekünk sok, nekik kevés. Valaki azt mondta a kormányfőnek, neki látványpékségük van, nekünk kenyérgyárunk.
A miniszterelnök elmondta, hogy védekezniük kell és ezért kezdték el szervezni a Digitális Polgári Köröket. Jelenleg 230 ezer digitális harcosuk van. Ha a munka helyett spekulálunk, abból vereség lesz. Neki kell lendülni és a melót el kell végezni. Ha mindenki elvégzi a melót, akkor le fogjuk őket tolni a pályáról – mondta Orbán Viktor.
Kitért arra is, hogy az elmúlt tíz évben a vármegye ipari teljesítménye a háromszorosára nőtt. A 4,8 százalékos munkanélküliség leesett 2,5 százalékra. Tavaly Komárom-Esztergom vármegye az ország ipari értékének a harmadik legmagasabb mennyiségét állította elő.
Idehoztunk 146 nagyberuházást, ehhez adtunk 160 milliárd forintnyi támogatást. Létrehoztunk 13500 új munkahelyet és a covid idején megvédtünk 24 ezer gyári munkahelyet
– ismertette. A miniszterelnök jelezte, hogy csak az esztergomi vállalatokhoz érkezett 500 milliárd forint támogatás.
A miniszterelnök megfigyelte, egy környéken minél több a munkás, a Fidesz annál jobban szerepel. Úgy véli, a magyar szellemi élet egy sajátos burokban él, ami elszakad a világ általunk vélt szemléletétől. Máshogyan gondolkodnak lényeges kérdésekről, például genderkérdésben. Minél többen vannak ebben a világban, annál erősebb a szimpátia a mi irányunkba. Az esély azonban nem váltja be magát, meg kell érte dolgozni. Úgy fogalmazott, ha jól beszélünk, meg fogják érteni, hogy csak mi vagyunk számukra a biztonság.
Orbán Viktor a fejlesztésekől szólva lemondta: múltból nem lehet megélni. Az emberek arra kíváncsiak, mitől lesz jobb. A kormány az M100-as autóútról szólva elmondta, a következő két évben megépítik. Az esztergomi Duna-hidat megépítik. A gátrendszer második ütemének építése most indul, és épül egy sétány is hozzá.
A kőolajvezeték helyzetéről szólva a kormányfő azt mondta: ma reggel Százhalombattán kezdett.
Iránról szólva azt mondta: Irán a világ legnagyobb kőolajtermelője. Kína kőolajfogyasztásának 15 százalékáért felelős. A háború miatt fenyeget egy világpiaci energiaár-emelkedés. Az, hogy egy ilyen helyzetben Magyarországot elzárták a kőolajtól, az kétszeres bűn. A gázt már korábban elzárták, de azt meg tudták oldani korábban, hogy déli irányból Ukrajnát kikerülve tudnak felhozni gázt. Ebben könnyebben tudjuk magunkat megvédeni. Az ukránok hitegetnek bennünket hetek óta, és aztán kiderült, hogy szó sincs arról, hogy ezt újra akarják indítani. Ők úgy tudják, semmi akadálya nincs annak, hogy a vezetéken keresztül jöjjön az olaj. A finomító nem tud akármilyen olajat finomítani, mert így van kialakítva. A drágább nyugati feldolgozásához hosszú, akár eg-két évig tartó átalakítás kell.
Ezért kétszeres bűn, hogy elzárták Magyarországot az olcsó olajtól
– fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő tájékoztatott: ha nem készültek volna fel erre, akkor nagy bajban lennénk. Mint mondta, ha az olaj megáll, akkor rezsicsökkentésre sem lesz elegendő pénz. Így Zelenszkij ezt nem a Mol ellen tette, hanem az összes magyar emberek ellen csinálta.
A miniszterelnök jelezte, hogy Robert Fico hosszan beszélt Zelenszkijjel és a szlovák miniszterelnök elmagyarázta az ukrán elnöknek, hogy tönkreteszi Szlovákiát és Magyarországot, amire Zelenszkij nemet mondott. De egy szlovák-magyar-uniós vizsgálóbizottság ötletét is visszautasította az ukrán elnök.
Orbán Viktor szerint ilyenkor két választás van: az egyik, hogy tudomásul veszik Zelenszkij követeléseit és leválasztjuk magunkat az olcsó olajról. A Tisza Pártnak ez az álláspontja – tette hozzá.
A miniszterelnök azt tanulta, ha egyszer megzsarolnak, akkor mindig megzsarolnak. Az elején kell világosan megmondani, hogy Magyarországot nem lehet tönkretenni. Ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni – vázolta a másik választási lehetőséget Orbán Viktor.
Kiemelte, hogy hazánk leállította az összes dízelszállítást Ukrajnába. A másik lehetőség, ami még nem vetettek be, hogy leállítják az Ukrajnába történő villamosenergia-szállítást. Ezt azért nem vetették be, mert a határ másik oldalán is magyarok vannak, így ezt csak a legvégén fogják alkalmazni. Emellett blokkolják a 90 milliárd eurós hitelt, amit az unió Ukrajnának akar küldeni.
Orbán Viktor jelezte, hogy az Oroszországgal szembeni huszadik szankciós csomagot sem fogják támogatni. Amíg az olajszállítás újra nem indul, semmilyen, az egyhangúságot igénylő, Ukrajna igényeit szolgáló uniós döntést nem fogunk jóváhagyni – tette hozzá.
A kormányfő jelezte, hogy a rezsicsökkentés nem magától értetődő dolog. Ha nincs rezsicsökkentési rendszer, nem így van összerakva gazdaságpolitika, annak a vége az, hogy a rezsicsökkentés meg fog szűnni. Ezért nem mindegy, hogy az ukrán követeléseknek engedő kormányunk lesz vagy olyan, aki megharcol a rezsicsökkentésért – fogalmazott.
Orbán Viktor szerint a kőolajvezeték csak a választás után fog megindulni. Vannak is híreik arról, hogy erről megegyeztek, ugyanis Kijev és Brüsszel kormányváltást akar Magyarországon.
Azt mondta, szerinte a nép külföldön sincs az uniós vezetőkkel, nem akarják a pénzüket Ukrajnába küldeni, és azt sem akarják, hogy a gyermekeiket a frontra küldjék. Szerinte Magyarországot azért tartják veszélyesnek, mert hazánk demonstrálja, hogyan lehet az állampolgárok érdekei szerint cselekedni.Hozzátette: Magyarország nem a mérete, hanem a példaadása miatt veszélyes. Mint mondta, ezért Kijev, Brüsszel, és a Tisza megállapodott, olajblokáddal akarják megbuktatni a magyar kormányt.
Úgy fogalmazott, a zsarolás mögött egy átgondolt szándék húzódik meg.
Nekünk itt április 12-én egyszerre kell legyőzni a Tiszát, Zelenszkijt, és Ursula von der Leyent.
Mint mondta, az olajblokádot le fogjuk törni. Ez egy nagyon súlyos vállalás, és ehhez nemzeti egységre van szükség. Az erőnket a nemzeti egység adja. A migrációt is egységgel nyertük meg.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy még egymással történelmileg nehéz viszonyt ápoló népeknek is nagyon fontos gazdasági kérdésekben egybeesnek az érdekeik. Mint jelezte, ezért verték szét a V4 együttműködést Brüsszelből és Berlinből. Szerinte úgy verték szét, hogy a másik három országban megbuktatták a miniszterelnököt, akiknek a helyére brüsszeliek érkeztek.
Most úgy gondolják, hogy a melót be kell végezni és meg kell buktatni Magyarországon a nemzeti kormányt és be kell tenni a helyére a Tiszát – tette hozzá. A miniszterelnök kiemelte, hogy jövőre újra összeáll a V4 és akkor minden csatát meg fognak nyerni. Ha rövid a kardod, told meg egy szlovákkal, egy csehvel és egy lengyellel – fogalmazott.
A miniszterelnök elmondta, hogy ki kellett építeniük a drónelhárító rendszert. Fel kell készülni arra, hogy drónok megjelenhetnek Magyarország területén. Emlékeztetett, hogy korábban már átrepült egy ukrán drón Magyarország felett, ami végül Horvátországban csapódott be.
Orbán Viktor azt mondta, nem mond semmit a saját védelméről. Szereti a bécsi ropogós virslit, de nem megy be megnézni, hogy hogyan készül. Ez mindenkinek az érdeke.
A miniszterelnök kérdésre válaszolva kifejtette, Magyarországgal szemben nem engedhetik meg azt a hangnemet, amit Zelenszkij megenged magának. Úgy fogalmazott, amelyik nemzetnek nincs önbecsülése, az talán nem is nemzet. Nekünk van önbecsülésünk.
Így Magyarországgal senki nem beszélhet
– jelentette ki.
Azt mondta, 2024 nyarán volt komolyabb találkozója utoljára az ukrán elnökkel. Akkor ő elment Kijevbe, és hosszan tárgyalt Zelenszkijnél. Akkor vitt egy javaslatot. A kormányfő kifejtette, heti kilencezer ember hal meg ma a fronton, vagy lesz hadirokkant. Az egy évben 400 ezer embert jelent. Mondta neki, hogy az idő ellene dolgozik, az oroszok tovább bírják. Azt is mondta neki akkor, hogy az USA ki fog lépni a háborúból. Európa pedig csak néhány évig bírja majd az ukránok mögött. Európa nincs abban a helyzetben, hogy elégessenek euromilliárdokat. Az ukrán nyugdíjat, egészségügyet, oktatást az unió fizeti. Ez hosszú távon nem fog menni.
A kormányfő mondta neki, hogy akkor ott fog maradni egyedül. Ukrajna szenved, és talán már haldoklik is. Zelenszkij akkor elmondta, ők nyernek majd. Akkor ő kért egy kávét, és mondta, úgy érzi a lehetőségeiket kimerítették. Ma sem lenne ez másképp, ezért zárta le Zelenszkij az olajvezetéket. Kormányváltást akar Magyarországon. Azt várják Brüsszelben, hogy a magyar miniszterelnök kimondja: együtt győzzük le az oroszokat.
A miniszterelnök elmondta, hogy semminek nincsen értelme, hogyha nincs, aki megörökölje.
Mindent a gyerekeinkért teszünk
– fogalmazott. Mint jelezte, próbálja segíteni a fiatalokat abban, hogy lássák be: a család a legfontosabb dolog. Azt tudja mondani minden fiatalnak, hogy keressen társat, alapítson családot, szeresse a hazáját és akkor minden rendben lesz.
Orbán Viktor jelezte, hogy március végén Donald Trump amerikai elnök Kínába látogat, de nem megy el a klasszikusan Amerikával szövetséges országokba. Úgy látja, hogy komoly lépések történhetnek a világ stabilitásának az irányába. A miniszterelnök úgy látja, hogy Amerikában az orosz-ukrán háború veszít a jelentőségéből. Más ügyek jönnek – jegyezte meg Orbán Viktor aki nem lepődne meg, ha amerikai nézőpontból fontosabb lenne az iráni helyzet és a Kínával való megegyezés.
Az orosz-ukrán háborúról a kormányfő elmondta: nem voltunk még annyira közel a közvetlen katonai konfliktushoz, mint most.
Azt mondta, az amerikaiak szerinte az utolsó határidőt adták, és ki fognak lépni ebből a béketárgyalásból. Az európaiak közben egyre inkább befelé mennek. Komolyan gondolják, hogy le akarják győzni Oroszországot Ukrajna területén. A kormányfő megütközve nézik ezt, tekintve, hogy a legnagyobb nukleáris arzenálja Oroszországon van.
Ezt nem csak felelőtlennek tartja, de Istenkísértésnek is. Az unió nagy államai írtak alá egy olyan nyilatkozatot, amelyben támogatják, hogy biztonsági erőket küldjenek Ukrajnába. Európa megy befele Ukrajnába, Ukrajna pedig jön befele Európába. Le van írva, hogy 2027-ig fel kell venni Ukrajnát az unióba.
Ezt Magyarország ellenzi. Egyik oka ennek, hogy nem jön most orosz olaj Magyarországra. Április 15-én akarják aláírni, hogy az unió leválik az orosz olajról. Nem véletlenül a magyar választások utánra időzítették ezt a kormányfő szerint.
A miniszterelnök szerint 2030-ig a háborúról vagy így, vagy úgy, döntés születik. Mint mondta, ez az utolsó választás a bekövetkezhető háború előtt. Ezért kell olyan kormányt választani, aki nem adja el Magyarországot, hanem a magyar emberek mellett áll ki. Emlékeztetett: a magyarok megpróbáltak korábban kimaradni nagy európai háborúkból, de nem sikerült. Tisza István és Horthy Miklós is ki akartak maradni, de nem sikerült nekik. Ezzel kell ma szembe néznünk a kormányfő szerint.
Mint mondta, akkor is óriási volt a nemzetközi nyomás, nem tudtak szövetségeseket gyűjteni a kimaradás mellett, az ország pedig nem állt fel egységesen a kimaradás mellett.
Hozzátette: április 12-én nem csak választási győzelemre van szükségünk, hanem olyan erős győzelemre, hogy nagyon gyorsan helyre tudjuk állítani a nemzeti egységet egy olyan cél mellett, hogy kimaradjunk a háborúból.
A kormányfő arra kérte a nézőket, hogy segítsék őket ebben. Orbán Viktor azt mondta: az ő személyes bátorsága ide édeskevés lesz. Az elmúlt 16 év csak azért volt sikeres, mert a magyarok együtt ezt akarták.
A közvetítést itt nézheted vissza:
