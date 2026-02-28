Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: békét kellene teremteni

Újabb állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök országjárása, ezúttal Esztergomban találkoztak a Háborúellenes Gyűlés résztvevői. A DPK-gyűlésen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki tapsvihar közepette vonult a színpadra.

Esztergomi Háborúellenes Gyűlés: óriási a tömeg

Fotó: Polyák Attila / MW

Orbán Viktor az esztergomi DPK-gyűlés kezdetén felidézte, hogy a hetvenes évek végén Székesfehérvárról egy osztálykirándulás hozta először Esztergomba. A miniszterelnök elmondta, hogy vita alakult ki arról, melyik az ország igazi fővárosa. Végül arra jutottak, hogy Fehérváron volt a királyi, míg Esztergomban a szellemi hatalom.

Akkor jutott eszembe az a gondolat, hogy békét kellene teremteni, mert mégiscsak, a lélek megelőzi a testet, így legyen Esztergom az ország első város

– tette hozzá. Nagy csaták vannak ebben a választókerületben – jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor azt mondta, Esztergom vármegyében a cél nem a 2/3, hanem a 3/3. A kormányfő azt mondta, nagy megtiszteltetés volt neki, hogy 2006-ban Esztergom díszpolgárává avatták. Megjegyezte: akkor nem vezettek. Mint mondta, ez az igazi megtiszteltetés.

"Nekünk sok, nekik kevés"

A miniszterelnök tájékoztatott: Erdő Péter egyre jobb állapotban van. Orbán Viktor elmondta, nem csak jó dolgok miatt jött ide, az árvízi védekezésnél is volt itt. A politikai esélyekről szólva azt mondta: el akarják hitetni velünk, hogy ez a választás már eldőlt. Azt is mondta, figyelmeztetni kell az ellenzéki oldal manipulátorait: nehogy túlhaladjanak a 100 százalékon. Tájékoztatott: Bencsik János 6 százalékkal vezet. Komáromban 8 százalékos a vezetés. Erős Gábor csak kicsivel vezet, de utcahosszal kell vezetni, ahhoz, hogy behúzzuk a mandátumot. A kormányfő azt mondta, az országot járva látja az aláírásgyűjtéseket. Megállapította: nekünk sok, nekik kevés. Valaki azt mondta a kormányfőnek, neki látványpékségük van, nekünk kenyérgyárunk.

Háborúellenes Gyűlés Esztergomban

Fotó: MW

Eredmények minden mennyiségben

A miniszterelnök elmondta, hogy védekezniük kell és ezért kezdték el szervezni a Digitális Polgári Köröket. Jelenleg 230 ezer digitális harcosuk van. Ha a munka helyett spekulálunk, abból vereség lesz. Neki kell lendülni és a melót el kell végezni. Ha mindenki elvégzi a melót, akkor le fogjuk őket tolni a pályáról – mondta Orbán Viktor.