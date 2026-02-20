HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hihetetlen! A Megasztár korábbi versenyzője tűnt fel a Séfek Séfében

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 21:46
séfek séfeműsor
Régi ismerősöket köszöntött Ördög Nóra a Séfek Séfe mai adásában. A Megasztár korábbi versenyzője kísérte el nagymamáját a műsorba.

Különleges páros! Kedves régi ismerősöket köszöntött Ördög Nóra a Séfek Séfe mai adásában. A versenyzőt ugyanis unokája kísérte el, aki még 2024-ben szerepelt a Megasztárban. Marci útját már akkor is nagymamája egyengette, aki egyben menedzsere is. Most azonban a mamán volt a sor, hogy bizonyítson.

A Megasztár korábbi versenyzője látogatott el a Séfek Séfe műsorába
A Megasztár korábbi versenyzője látogatott el a Séfek Séfe műsorába
Forrás: TV2 Play videó

A Megasztár korábbi versenyzője jelent meg a Séfek Séfe műsorában

Ahhoz, hogy bátorítsa nagymamáját, Marci még a konyhába is bekísérte őt.

Nem csak a húszéveseké a világ

– vágott bele a főzésbe a nagymama, aki egy sütőtökös gnoccival próbálta levenni a konyhafőnököket a lábukról.

A különleges páros izgalmakkal teli főzése megannyi szórakoztató pillanatot adott. Többek közt az is kiderült, hogy ugyan Marci nem a szavak embere, de nagyon imádja a húst. Az unoka még énekelt is a mamának, hogy csökkentse a főzés közbeni feszültséget. A 10 éve együtt élő nagymama és unoka közti harmóniát mi sem bizonyítja jobban, mint a stressz csillapítására kitalált közös éneklésük. Ezzel azonban annyira elszaladt az idő, hogy mindketten kétségbe estek - mégis mi lett ennek a vége? A videóból kiderül.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu