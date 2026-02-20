Hihetetlen! A Megasztár korábbi versenyzője tűnt fel a Séfek Séfében

Különleges páros! Kedves régi ismerősöket köszöntött Ördög Nóra a Séfek Séfe mai adásában. A versenyzőt ugyanis unokája kísérte el, aki még 2024-ben szerepelt a Megasztárban. Marci útját már akkor is nagymamája egyengette, aki egyben menedzsere is. Most azonban a mamán volt a sor, hogy bizonyítson.

A Megasztár korábbi versenyzője látogatott el a Séfek Séfe műsorába

Forrás: TV2 Play videó

Ahhoz, hogy bátorítsa nagymamáját, Marci még a konyhába is bekísérte őt.

Nem csak a húszéveseké a világ

– vágott bele a főzésbe a nagymama, aki egy sütőtökös gnoccival próbálta levenni a konyhafőnököket a lábukról.

A különleges páros izgalmakkal teli főzése megannyi szórakoztató pillanatot adott. Többek közt az is kiderült, hogy ugyan Marci nem a szavak embere, de nagyon imádja a húst. Az unoka még énekelt is a mamának, hogy csökkentse a főzés közbeni feszültséget. A 10 éve együtt élő nagymama és unoka közti harmóniát mi sem bizonyítja jobban, mint a stressz csillapítására kitalált közös éneklésük. Ezzel azonban annyira elszaladt az idő, hogy mindketten kétségbe estek - mégis mi lett ennek a vége? A videóból kiderül.