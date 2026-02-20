Rémálom a Séfek Séfe konyhájában: Exe mellett találta magát a versenyző

A Séfek Séfe legújabb évadában ezen a héten kezdődtek az előválogatók, napról napra nőtt azon versenyzők száma, akiknek esélyük nyílt megnyerni a fődíjat. Persze közben a meglepetések sem maradtak el. A mai adásban összeáll, kik jutottak tovább a következő fordulóba. A Séfek Séfe idei évada az elismerésen túl nem kisebb főnyereménnyel, mint tízmillió forinttal csábította a magukat tehetségesnek gondoló jelölteket.

Lányi Ivett azért jött a Séfek Séfe műsorába, hogy a nyereményéből elvigye kiskutyája hamvait a Fidzsi-szigetekre (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe versenyzője elhunyt kutyája miatt jelentkezett

A ma esti adásban azonban nem csupán a pénz és a főzőtudomány áll a középpontban, hanem egy olyan pillanat is, amit senki sem szeretne átélni: Lányi Ivett és exe, Mikla László váratlanul egymás mellett találták magukat a Séfek Séfe konyhájában. Ivett jelentkezése mögött azonban szívszorító személyes történet áll.

A versenyző elárulta, hogy nemrég hunyt el egyik imádott kutyája, és a nyereményből szeretné teljesíteni kedvence „utolsó kívánságát”: elvinni a hamvait Fidzsi-szigetekre. Ivett számára a kutyái nem pusztán háziállatok, hanem a „szőrös gyerekei” is egyben. „Azért szeretném megnyerni a Séfek Séfét, mert egy anyatigris vagyok, és mindent megteszek azért, hogy a kis szőrös gyerekem utolsó kívánsága valóra váljon” – mondta meghatottan.

Séfek Séfe előválogatójában Ivett sok idő után viszont látta exét ( Fotó: TV2)

Exével kellett főznie, nem számított erre...

Ahogy Ivett belépett a konyhába, még az égiekhez is fohászkodott: „Drága Ördikém, segíts nekem a mennyországból!”

A segítség azonban váratlan formában érkezett: Ivett legnagyobb meglepetésére az exe, Mikla László kezdett el mellette főzni. A 50 éves zöldséges először nem ismerte fel a szőke nőt, de amikor Ivett megkérte, hogy segítsen bekapcsolni a tűzhelyet, hirtelen minden világossá vált számára.

Hűha… randiztam vele

– elevenítette fel döbbenten László ezt a kínos és izzasztó pillanatot.

Ivett csak ennyit tudott hozzáfűzni:

„Én nem hiszem el, hogy itt az exem. Olyan ciki volt az egész...” – mondta, majd keserédes humorral hozzátette: „Az ember sajnos nem tudja megválogatni az exeit.”

A feszültség tehát garantált: nem elég, hogy mindössze egy óra áll rendelkezésükre a főzésre, hogy maradandót alkossanak a séfek előtt, a múlt is váratlanul visszaköszönt. Vajon Ördike tényleg segített Ivettnek odafentről? És hogy ez a kínos találkozás ki számára jelent fordulópontot, vagy épp balszerencsét, azt ma este mindenki megtudhatja a TV2-n 20:00 órától.