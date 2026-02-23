HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Lukács Nikolasz nemet mond a háború finanszírozására

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 10:05
Lukács NikolaszBékéscsaba
A híres MMA-harcos is kifejtette véleményét a Nemzeti Petíció kérdéssora kapcsán. Lukács Nikolasz részt vett a Háborúellenes Gyűlésen, ahol lapunknak elmondta, hogy semmiképp nem szeretné pénzelni a szomszédos háborút.
Bors
A szerző cikkei

Lukács Nikolasz, vagy ahogy sokan ismerik, Róka az évértékelőhöz hasonlóan, ismét élőben tekintette meg Orbán Viktor beszédét a Háborúellenes Gyűlésen. A fiatal sportoló kitért a baloldali trollok megjegyzéseire is, amik leginkább a magánéletében turkálnak, de elmondása szerint felesleges ezekkel foglalkozni. Nikolasz szerint sokkal inkább a pozitív dolgokra kellene fókuszálni, amiből véleménye szerint akad bőven.

Lukács Nikolasz róka háborúellenes gyűlés Orbán Viktor
Lukács Nikolasz Róka nemcsak meghallgatta Orbán Viktor beszédét, hanem találkozott is a miniszterelnökkel (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Lukács Nikolasz is nemet mond a háborúra

Az orosz-ukrán háború finanszírozásával semmiképpen nem értek egyet

— jelentette ki a fiatal küzdőharcos a Háborúellenes Gyűlésen Békéscsabán.

Ukrajna az elmúlt napokban keménykedik és elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel azt érte el, hogy se Magyarország, se Szlovákia és még Csehország se kapjon orosz kőolajat. Róka komoly véleményt fogalmazott meg ennek hallatán. „Vissza is kapták. Mi meg bejelentettük, hogy nem küldünk dízel üzemanyagot Ukrajnába. Szerintem ez így korrekt. Valamit, valamiért” - mondta lapunknak Lukács Nikolasz.

@viktor_a_tiktokon Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk! A plusz kilók most velünk vannak 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #róka #mma ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Lukács Nikolasz nem érti a baloldali embereket

Csak össze kellene számolniuk, hogy egy családos anya mennyi pénzt kaphat havi szinten. Én hallottam az összeget és elképesztő, de nem értem, hogy erről miért nem beszélnek az emberek

— tette fel a kérdést nyilatkozata végén a fiatal sportoló.

Dosszié

Dosszié

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
