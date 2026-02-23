A békéscsabaiaknak üzent Orbán Viktor a hétvégi gyűlés után

Szombaton ismét összegyűltek a béke támogatói a Digitális Polgári Körök rendezvényén: ezúttal Békéscsaba adott otthont a Háborúellenes Gyűlésnek. Orbán Viktor a Facebook-.oldalán osztott meg egy összegző videót az eseményről, amely mellé a következőket írta:

Békéscsaba, telt ház. Köszönöm, hogy a béke oldalán állnak!

"Én arra szerződtem, hogy szolgálom a hazámat. Ez egy fantasztikus munka. Soha, semmilyen munkáért annyi szeretetet nem kaptam, mint azért a munkáért, amit most végzek" - hangzik el a felvételen a miniszterelnök vallomása.