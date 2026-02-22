Fel, győzelemre!

- Orbán Viktor, egy, a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen készült galériával zárta a vasárnapi napot.

Ahogy arról a Bors már beszámolt, szombaton is telt ház várta a miniszterelnököt, aki előtt mások mellett Lázor Jánossal is találkozhatott a közönség.

Orbán Viktor: Fel, győzelemre!