Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Orbán Viktor: Fel, győzelemre!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 22:11
Békéscsaba is a Fidesz, és Orbán Viktor mellett áll.
N.T.
- Orbán Viktor, egy, a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen készült galériával zárta a vasárnapi napot. 

Ahogy arról a Bors már beszámolt, szombaton is telt ház várta a miniszterelnököt, aki előtt mások mellett Lázor Jánossal is találkozhatott a közönség

