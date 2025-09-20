Ifjabb Schobert Norbert is belépett egy Digitális Polgári Körbe, már gyülekeznek a résztvevők

Újabb taggal gyarapodott a Bajtársak Digitális Polgári Körök: legújabb belépője ifjabb Schobert Norbert, Rubint Réka és Schobert Norbert fia.

Digitális Polgári Körök: a legújabb belépő ifjabb Schobert Norbert

Miután tavaly augusztusban belépett a Magyar Honvédségbe tartalékosként, ifjabb Schobert Norbi úgy döntött, a Digitális Polgári Körökhöz is csatlakozik, mégpedig a Bajtársak DPK-ba, aminek az alapító tagja Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Digitális Polgári Körök: ifj. Schobert Norbi útja büszkeséggel tölti el édesanyját

„Amikor kislány voltam tátott szájjal hallgattam végig újra és újra, amikor Édesapám arról mesélt, hogy milyen volt a katonaság. “Kisjányom! Ott aztán megtanulta mindenki, hogy mi a rend ès a fegyelem! Férfit faragtak belőlünk!” - mesélte Édesapám. Persze a végén azt is mindig hozzátette, hogy a fiatalság körében ,mennyire fontos szerepe és nevelő értéke lenne a katonaságnak! Norbika, nagyon sok mindenben hasonlít az Édesapámra, aki egy végtelenül megbízható, becsületes, egyenes jellem volt. Amit a fejébe vett, azt tűzön-vízen át véghez vitte! Kicsi Fiam! Te épp olyan vagy, mint amilyen Papa volt!

„Csodálatos, felnőtt Férfivá értél, akire elmondhatatlanul büszke vagyok és bár én mindig aggódni fogok érted, de az Édesanyák már csak ilyenek. Te viszont járd az utad és MINDIG hallgass a szívedre! Sok sikert a Magyar Honvédség Területvédelmi Tartalékos képzéséhez!”

- nyilatkozta Rubint Réka dia tartalékosként való csatlakozásakor. Valószínűleg most is hasonlóan érez, hiszen Réka részt vesz Digitális Polgári Körök találkozóján és talán fia is csatlakozik hozzá. Az biztos, hogy a rendezvényen már szép számmal gyülekeznek.