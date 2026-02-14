Hajdú Péter az évértékelőn: Eldöntöttem, hogy a kiszámíthatóságot, a biztos jövőt, a békét választom

Február 14-én a Várkert Bazár ad otthont a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényének, amelyen Orbán Viktor tart évértékelő beszédet. Az eseményre számos hazai ismert személyiség érkezett: színészek, énekesek, rapperek, műsorvezetők és sportolók is tiszteletüket tették a rangos rendezvényen. A meghívottak között volt Hajdú Péter is, aki határozott véleményt fogalmazott meg a jelenlegi politikai helyzetről.

Hajdú Péter is megjelent az idei évértékelőn (Fotó: Mediaworks)

Hajdú Péter az évértékelőn a választás fontosságáról beszélt

Hajdú Péter a műsora múlt heti vendégéről, Alekoszról is beszélt. Szerinte bizonyos megszólalásokat nem szabad félvállról venni.

„Sokan azt gondolják, hogy Alekoszt nem kell komolyan venni, én meg azt gondolom, hogy igen. Komolyan kell venni, mert sokan próbálják elbagatelizálni azokat az ijesztő mondatokat, hogy majd elveszik az autómat, meg a stúdiómat, börtönbe kerülök, és amikor megkérdeztem, hogy mi a vád, azt majd kitaláljuk, vagy kivizsgáljuk – valahogy így fogalmazott. Az a helyzet, hogy ez beleillik a Tisza narratívájába. Nézzétek meg, hogy milyen erős és milyen agresszív narratívával kampányolnak, szóval azt gondolom, hogy komolyan kell venni, amit mondott.”

Hajdú Péter szerint a mostani időszak sorsdöntő lehet az ország számára, ezért ő maga is tudatos döntést hozott.

Azt gondolom, hogy az elmúlt 16 év legfontosabb választásához érkeztünk, és én eldöntöttem, hogy a kiszámíthatóságot, a biztos jövőt, a békét választom, és nem azt a sötét korszakot, amit például Alekosz bennfentesként vázolt. Ha a jelenlétemmel egy picit is hozzá tudok járulni, akkor örömmel vagyok itt.

- fejtette ki véleményét Hajdú a Patrióta kamerájának az évértékelő előtti percekben.