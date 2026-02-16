Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Hajdú Péter: „Válaszút elé érkeztünk, döntenünk kell a jövőnkről..."

2026. február 16.
Orbán Viktor évértékelőjén rengeteg sztár tűnt fel. Hajdú Péter sem maradt otthon, aki rendkívül elégedett volt a miniszterelnök beszédével.
Elcsíptük Hajdú Pétert is Orbán Viktor szombati évértékelőjén, aki az eseményt követően interjút adott nekünk. A műsorvezető szerint az idei beszéd jóval túlmutatott egy szokásos politikai összegzésen: sokkal inkább egy korszakhatárt jelölt ki, ahol mindenkinek szembe kellett néznie a jövőt érintő legfontosabb kérdésekkel. Úgy látta, a miniszterelnök világosan jelezte, hogy Magyarország sorsáról szóló döntések előtt áll az ország.

Hajdú Péter örömmel jött el Orbán Viktor évértékelőjére.
Hajdú Péter Orbán Viktor évértékelőjén biztos válaszokat kapott a kérdéseire (Fotó: Mediaworks)

Hajdú Péter komoly dillemát vázolt fel

Hajdú Péter arról beszélt, hogy az évértékelő legerősebb üzenete a választás igazi tétje volt, ami az érezhető különbséget jelenti a Fidesz és a Tisza Párt politikája között: 

Válaszút elé érkeztünk, döntenünk kell a jövőnkről, döntenünk kell a gyermekeink jövőjéről, döntenünk kell arról, hogy háború vagy béke, és döntenünk kell arról is, hogy kiszámíthatóság és biztonság, vagy egy bizonytalan jövő vár ránk

– fogalmazott határozottan műsorvezető. Szerinte ezek a kérdések nem elvont politikai üzenetek, hanem nagyon is kézzelfogható dilemmák, amelyek minden család életét érintik.

Hajdú Péter a Háborúellenes Gyűlések egyik műsorvezetőjével, Szabó Zsófival is fotózkodott (Fotó: Mediaworks)

Rengeteg hasznos információval gazdagodott

A műsorvezető azt is elárulta, hogy számára a szombati évértékelő megerősítést adott: „Én már döntöttem, de a mai évértékelő beszédben nagyon sok nagyon fontos információ hangzott el” – mondta, majd hozzátette: a beszéd egyértelmű irányt mutatott abban, milyen jövőképet képvisel a kormány. Orbán Viktor beszédében hangsúlyosan jelent meg a béke kérdése, a nemzeti szuverenitás védelme, valamint a családok és a gyermekek jövőjének biztosítása egy bizonytalan, háborúkkal terhelt világban.

30 éve alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülete

Hajdú Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy az idei évértékelő történelmi távlatba is helyezte a jelenlegi döntéseket. A miniszterelnök felidézte, hogy harminc évvel ezelőtt, 1996 februárjában alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülete, amely a polgári, nemzeti és keresztény értékek mentén kívánta összefogni az országot. A műsorvezető szerint ez az utalás is azt erősítette, hogy a mostani döntések nemcsak a jelenről, hanem a következő évtizedekről is szólnak. 

 

