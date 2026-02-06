Óriási tömeg, tengernyi mécses, így emlékeztek meg Fenyő Miklósról - Galéria

Mint arról a Bors beszámolt, Január 31-én elhunyt a magyar rock and roll királya, Fenyő Miklós: noha lehetett tudni, hogy állapota súlyos, és hetek óta kórházban van, mégis azon a szombat reggelen egy emberként rendült meg az ország a szomorú hír hallatán.

Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért 2026.02.06.

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Több ezren emlékeztek meg Fenyő Miklósról

Február 6-án este hatra a Budapesti Showszínház üzemeltetője a budapesti Hősök terére gyertyás megemlékezést szervezett, ahová vártak minden rajongót, aki szerette Fenyő Miklós munkásságát. Erről a Bors folyamatosan a helyszínről tudósított, a legfontosabb és legmeghatóbb pillanatokról is beszámoltunk.

Most pedig galériában szedtük össze a gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés mozzanatait: