Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óriási tömeg, tengernyi mécses, így emlékeztek meg Fenyő Miklósról - Galéria

megemlékezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 21:01
hősök terefenyő miklós
Február 6-án pénteken az esti órákban a Hősök terén megemlékeztek Fenyő Miklósról. Rengetegen gyászolják Fenyő Miklóst.
Bors
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, Január 31-én elhunyt a magyar rock and roll királya, Fenyő Miklós: noha lehetett tudni, hogy állapota súlyos, és hetek óta kórházban van, mégis azon a szombat reggelen egy emberként rendült meg az ország a szomorú hír hallatán. 

Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért 2026.02.06.
Fotó: Gábor Zoltán /  Bors

Több ezren emlékeztek meg Fenyő Miklósról

Február 6-án este hatra a Budapesti Showszínház üzemeltetője a budapesti Hősök terére gyertyás megemlékezést szervezett, ahová vártak minden rajongót, aki szerette Fenyő Miklós munkásságát. Erről a Bors folyamatosan a helyszínről tudósított, a legfontosabb és legmeghatóbb pillanatokról is beszámoltunk. 

Most pedig galériában szedtük össze a gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés mozzanatait: 

Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Gyertyagyújtás Fenyő Miklósért
Galéria: Így emlékeztek meg Fenyő Miklósról - Galéria
1/26
Így emlékeztek meg Fenyő Miklósról - Galéria

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu