Óriási tömeg, tengernyi mécses, így emlékeztek meg Fenyő Miklósról - Galéria

Mint arról a Bors beszámolt, Január 31-én elhunyt a magyar rock and roll királya, Fenyő Miklós: noha lehetett tudni, hogy állapota súlyos, és hetek óta kórházban van, mégis azon a szombat reggelen egy emberként rendült meg az ország a szomorú hír hallatán.
Február 6-án este hatra a Budapesti Showszínház üzemeltetője a budapesti Hősök terére gyertyás megemlékezést szervezett, ahová vártak minden rajongót, aki szerette Fenyő Miklós munkásságát. Erről a Bors folyamatosan a helyszínről tudósított, a legfontosabb és legmeghatóbb pillanatokról is beszámoltunk.
Most pedig galériában szedtük össze a gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés mozzanatait:
