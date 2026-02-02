Dolly elárulta, mi volt Fenyő Miklós elképesztő sikerének titka

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta, a hazai zenei élet nagyjai egytől egyig megható sorokkal búcsúztak tőle. Dolly 1980-ban csatlakozott a legenda által alapított Hungáriához, amivel megpecsételődött a sorsa, és örökre összefonódott az életük.

Fenyő Miklós és Dolly barátsága 63 évig tartott (Fotó: /MW)

Fenyő Miklós örökségét viszik tovább

Dolly az internetről tudta meg, hogy barátja, zenei testvére örökre lehunyta szemét. A legenda halálhíre sokkolta, nem tudta, hogy Fenyő Miklós betegsége ennyire komoly. Az énekesnőnek már csak az emlékei maradtak meg a közös időszakról, amire mai napig szívesen emlékezik vissza.

„Az első találkozó nálam volt, 1963 óta ismerem Mikit, úgyhogy nagyon sokat találkoztunk – kezdte a TV2 Mokka stúdiójában Dolly.

Sokan kérdezték, hogy mi volt a sikerének titka. Volt egy plusz szerencséje abban, hogy nagyon különleges embereket tudott a Hungáriában maga mellé gyűjteni, akiknek nem volt ismeretlen az '50-60-as évek amerikai rock and rollja. De abban is több volt, hogy élt kint pár évet Amerikában, látott például Elvis bulit. 9 évesen nagyon megragadt ez az életérzés benne, mi pedig nagyon jól tudtunk csatlakozni ehhez, így lett ez a fantasztikus, elképesztő dolog, a Hungária együttes.

- tette hozzá az énekesnő, aki kiemelte, hogy mindez nagyban Fenyő Miklósnak köszönhető, akivel halála előtt még hosszan beszélgetett:

„Volt, hogy elmentünk együtt megnézni a Grease című filmet, hogy lássuk milyen volt az '50-es évek Amerikája, amit ő élőben látott és amiből rengeteget merített. Miki halála után kötelességünk vinni tovább ezt az életigenlő életérzést!”

Dolly, Fenyő Miklós, Novai Gábor, Szikora Róbert tavaly nyáron újra megörvendeztették a Hungária rajongókat (Fotó: MW)

Novai Gábort összetörte a gyász

„Olyan szörnyű, hogy többé nem tudom felhívni – sóhajtott mélyet Novai Gábor könnyeivel küszködve.