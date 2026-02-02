Dolly elárulta, mi volt Fenyő Miklós elképesztő sikerének titka

Fenyő Miklós halála az egész országot megrázta, a hazai zenei élet nagyjai egytől egyig megható sorokkal búcsúztak tőle. Dolly 1980-ban csatlakozott a legenda által alapított Hungáriához, amivel megpecsételődött a sorsa, és örökre összefonódott az életük.
Dolly az internetről tudta meg, hogy barátja, zenei testvére örökre lehunyta szemét. A legenda halálhíre sokkolta, nem tudta, hogy Fenyő Miklós betegsége ennyire komoly. Az énekesnőnek már csak az emlékei maradtak meg a közös időszakról, amire mai napig szívesen emlékezik vissza.
„Az első találkozó nálam volt, 1963 óta ismerem Mikit, úgyhogy nagyon sokat találkoztunk – kezdte a TV2 Mokka stúdiójában Dolly.
Sokan kérdezték, hogy mi volt a sikerének titka. Volt egy plusz szerencséje abban, hogy nagyon különleges embereket tudott a Hungáriában maga mellé gyűjteni, akiknek nem volt ismeretlen az '50-60-as évek amerikai rock and rollja. De abban is több volt, hogy élt kint pár évet Amerikában, látott például Elvis bulit. 9 évesen nagyon megragadt ez az életérzés benne, mi pedig nagyon jól tudtunk csatlakozni ehhez, így lett ez a fantasztikus, elképesztő dolog, a Hungária együttes.
- tette hozzá az énekesnő, aki kiemelte, hogy mindez nagyban Fenyő Miklósnak köszönhető, akivel halála előtt még hosszan beszélgetett:
„Volt, hogy elmentünk együtt megnézni a Grease című filmet, hogy lássuk milyen volt az '50-es évek Amerikája, amit ő élőben látott és amiből rengeteget merített. Miki halála után kötelességünk vinni tovább ezt az életigenlő életérzést!”
„Olyan szörnyű, hogy többé nem tudom felhívni – sóhajtott mélyet Novai Gábor könnyeivel küszködve.
Az utóbbi időben is napi kapcsolatban voltunk és még most is azt várom, hogy hazamegyek és telefonon felhív, akár tanácsot kér, vagy csak simán beszélgetünk kedvenc témáinkról, vagy egy dalról, amit közösen írunk. Ez egy szörnyű állapot, hogy már nincs többé! Zenésztársként mindig felemelő volt vele dolgozni, a Hungária időszakot úgy éltük meg, mint életünk legfantasztikusabb időszakát. Mindig jó hangulatban, rengeteg humorral, hatalmas röhögésekkel. Élmény volt vele dolgozni, és ez a mai napig tartja bennünk a lelket. Soha nem tudtuk róla elképzelni, hogy ő egyáltalán kórházba kerül. A tavalyi és a tavaly előtti óriási sikerű Hungária bulikat is olyan hatalmas, megrendíthetetlen erővel csinálta végig, ugyanúgy hajtott, mint a '80-as években. És még rengeteg terve volt, új musical... Felfoghatatlan, hogy nincs többé!
