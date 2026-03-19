Szirénáktól hangos Budapest: borzalmas, ami történt

Összeütközött két gépkocsi Budapesten, a XXIII. kerületi Grassalkovich úton, a Rézöntő utca és a Török utca közötti szakaszon.
A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a karambolos járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. Az egység a társhatóságokat várja a helyszínre, ahol forgalmi akadály alakult ki a baleset miatt - írja a katasztrófavédelem.
