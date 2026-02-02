Szívszaggató! "Anyának" sminkeli Boráros Gábort kislánya

Boráros Gábor betartja, amit ígért és rengeteg közös tartalmat oszt meg lányával, Zorával. Jákli Mónika tragikus balesete óta rengetegen aggódnak az édesanyját elvesztő kislányért és többen is kérték az MMA-harcost, hogy mutasson minél többet Zorából. Boráros egy vasárnapi napon mondta el a kislánynak, hogy édesanyja nem tér többé haza.

Így telnek Boráros Gábor és lánya napjai a tragédia óta

Fotó: Csaba Agota / RTL-sajtóklub

Jákli Mónikát egy egész ország gyászolja, miközben kislánya, Zora édesapjához, Boráros Gáborhoz került.

A rajongók azonban minél többet szeretnének látni a kislányból, akit rettenetesen sajnálnak és óvnak azok is, akik nem ismerik. A család ugyanis sokaknak mintha életük részévé vált volna.

Boráros Gábor egyértelművé tette utolsó Jákli Mónika halálával kapcsolatos nyilatkozatában, hogy nem szeretne többet foglalkozni a tragédiával kapcsolatos találgatásokkal és minden pillanatát ki akarja használni, hogy Zorával lehessen és átsegíthesse őt ezen a rendkívül nehéz időszakon.

Az édes kislány egyelőre mintha nem sokat fogna fel a tragédiából, a videókon aranyosan játszik apjával. Boráros most egy szintén hasonló videót osztott meg, amin Zora éppen kisminkeli őt. Az édes pillanatokat Dwayne Johnson, A "Szikla" videójával vágta össze az MMA-harcos, aki szintén berobbantotta az internetet egy hasonló felvétellel.

A kommentekben rengetegen fejezték ki együttérzésüket, miközben meghatódtak az édes pillanatokon.

Csodálatos... azt hiszem, hogy ő így mondja el az érzéseit: hiányzik neki anya, ezért most apát sminekli anyává... annyira gyönyörű, hogy hagyod neki megélni az érzéseit, el tudja neked mutogatni mi van benne

– írta egy kommentelő.

Nem csak Zora sérült, Te is vele együtt... Most a legnagyobb gyógyír vagytok egymásnak. Sok boldog percet nektek!

– szólt hozzá egy másik.

