Zimány Linda hónapokra eltűnt, most kiderült, miért

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 09:30
Az elmúlt hónapokban szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, miközben extrém terhelés alatt dolgozott valamin a négy fal között. Zimány Linda hónapokra visszavonult, és most derült ki, hogy a háttérben egy komoly fordulatra készült.
Zimány Linda az elmúlt hónapokban komoly kihívásokon ment keresztül, miközben második diplomáját szerezte meg egészségügyi jogászként az ELTE-n. A modell közel 40 évesen ült vissza az iskolapadba, és a héten vehette át új diplomáját, amely egy új fejezetet nyitott életében.

Zimány Linda megszerezte a második diplomáját.
Zimány Linda jogász diplomája mellett másoddiplomáját szerezte meg (Fotó: Zimány Linda)

Zimány Linda megszerezte második diplomáját

December 12-én zajlottak a záróvizsgák és a szakvizsgák, az azt megelőző majdnem két hónap pedig rendkívül intenzív, kemény tanulással telt.

Utána jött a karácsony, így volt egy rövid, egyhetes őrület év vége felé, majd az ünnepek alatt egy kicsit sikerült kikapcsolódni. Szilveszterkor viszont már Rómában voltam

– mesélte Linda a Borsnak.

A január első hete kényszerpihenőként érkezett, ami jól jött a vizsgák után. „Nem maradtam le semmiről, mivel az időjárás is rossz volt, havazott, így a bezárkózás nem volt gond. Nyáron nehezebben viselem a bezártságot, de télen nyugodtan elkuckózom, tévét, sorozatokat nézek. A Netflixen is sok jó sorozat van, így végre volt egy hét, amikor azt mondtam: »Oké, most csak pihenek és sorozatot nézek«.”

Zimány Linda fiatalon is nagyon tudatosan építette a karrierjét (Fotó: Zimány Linda)

Kiemelkedő teljesítmény és szakdolgozat a mesterséges intelligenciáról

A vizsgák rendkívül jól sikerültek: majdnem minden tantárgyból ötöst kapott, és a bizottság az elmúlt évek egyik legjobb szakdolgozataként értékelte munkáját. A dolgozat a mesterséges intelligencia használatát vizsgálta az egészségügyben, különös tekintettel a jogi kérdésekre.

Linda az ősszel több szakmai konferencián is részt vett, például egy több napos AI Summit-konferencián. „Külföldi cikkeket olvastam, AI act törvényt, dokumentumokat fordítottam, és egyre jobban belemerültem a témába. Szerintem jó döntés volt ezt választani, mert aktuális, innovatív és folyamatosan fejlődő terület, ráadásul a jogi szabályozás sok vitatható kérdést is felvetett, ami még izgalmasabbá tette a munkát” – mesélte Linda a hosszadalmas felkészülést.

Zimány Linda Instagramon osztotta meg a diplomaosztója pillanatait (Fotó: Zimány Linda)

Intenzív képzés és új kihívások

A szakdolgozat leadási határideje október 1. volt, majd a szakvizsga előkészítő előadások következtek. December 12-én vizsgázott. „Két csoport volt: egy november végi és a miénk december 12-én. Én a második csoportban voltam, de ez nem volt probléma, mert az első csoport tapasztalatai segítettek a felkészülésben” – tette hozzá.

A doktorálás és egyben az első jogi diploma megszerzése után tíz évvel Linda ismét iskolapadba ült a másoddiplomás képzésen, amely jogászoknak és orvosoknak érhető csak el. A képzés rendkívül intenzív volt, különösen az egészségbiztosítási jog, az egészségügyi felelősség (polgári- és büntetőjogi) és az egészségügyi ellátás rendszerét foglalta magában nagyon széles körben, valamint az ehhez kapcsolódó tárgyakat, témákat, mint a gyógyszerügy vagy betegjogok és még sok más egészségügyhöz kapcsolódó szakterület.

Napi 13 órában tanultam, ami nagyon kemény volt, de végül megérte, mert majdnem mindenből ötöst kaptam

– árulta el.

Zimány Linda szülei is ott voltak a jeles napon (Fotó: Zimány Linda)

Pihenés, utazás és új élmények

Az ünnepek és a vizsgák után Linda külföldön töltött egy kis időt, majd januárban visszatért a munkához, jelenleg a gyógyszeriparban dolgozik. „A szakjogászképzést azért kezdtem el, hogy a munkámat még jobban tudjam végezni” – mesélte.

A következő hetekben a pihenés és az utazás kap hangsúlyt. Holnap St. Moritz-ba indul a lovaspólóra, márciusban pedig Miamiba megy a születésnapja alkalmából, ahol a barátnőjét látogatja meg kicsit hosszabb időre. A nyárra rövid európai utakat is tervez, általában 4-5 naposakat. Az időszak így a pihenés és a kisebb kiruccanások jegyében telik, a nyári hónapokban pedig folytatódik a munka és a szabadidős programok sora.

@borsonline Kiderült, mit rejt Zimány Linda táskája #zimanylinda #zimany #noitaska #ridikul #titok#celebrity #party #taska #bors #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage ♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

