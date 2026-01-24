Zimány Linda hónapokra eltűnt, most kiderült, miért

Zimány Linda az elmúlt hónapokban komoly kihívásokon ment keresztül, miközben második diplomáját szerezte meg egészségügyi jogászként az ELTE-n. A modell közel 40 évesen ült vissza az iskolapadba, és a héten vehette át új diplomáját, amely egy új fejezetet nyitott életében.

Zimány Linda jogász diplomája mellett másoddiplomáját szerezte meg (Fotó: Zimány Linda)

Zimány Linda megszerezte második diplomáját

December 12-én zajlottak a záróvizsgák és a szakvizsgák, az azt megelőző majdnem két hónap pedig rendkívül intenzív, kemény tanulással telt.

Utána jött a karácsony, így volt egy rövid, egyhetes őrület év vége felé, majd az ünnepek alatt egy kicsit sikerült kikapcsolódni. Szilveszterkor viszont már Rómában voltam

– mesélte Linda a Borsnak.

A január első hete kényszerpihenőként érkezett, ami jól jött a vizsgák után. „Nem maradtam le semmiről, mivel az időjárás is rossz volt, havazott, így a bezárkózás nem volt gond. Nyáron nehezebben viselem a bezártságot, de télen nyugodtan elkuckózom, tévét, sorozatokat nézek. A Netflixen is sok jó sorozat van, így végre volt egy hét, amikor azt mondtam: »Oké, most csak pihenek és sorozatot nézek«.”

Zimány Linda fiatalon is nagyon tudatosan építette a karrierjét (Fotó: Zimány Linda)

Kiemelkedő teljesítmény és szakdolgozat a mesterséges intelligenciáról

A vizsgák rendkívül jól sikerültek: majdnem minden tantárgyból ötöst kapott, és a bizottság az elmúlt évek egyik legjobb szakdolgozataként értékelte munkáját. A dolgozat a mesterséges intelligencia használatát vizsgálta az egészségügyben, különös tekintettel a jogi kérdésekre.

Linda az ősszel több szakmai konferencián is részt vett, például egy több napos AI Summit-konferencián. „Külföldi cikkeket olvastam, AI act törvényt, dokumentumokat fordítottam, és egyre jobban belemerültem a témába. Szerintem jó döntés volt ezt választani, mert aktuális, innovatív és folyamatosan fejlődő terület, ráadásul a jogi szabályozás sok vitatható kérdést is felvetett, ami még izgalmasabbá tette a munkát” – mesélte Linda a hosszadalmas felkészülést.

Zimány Linda Instagramon osztotta meg a diplomaosztója pillanatait (Fotó: Zimány Linda)

Intenzív képzés és új kihívások

A szakdolgozat leadási határideje október 1. volt, majd a szakvizsga előkészítő előadások következtek. December 12-én vizsgázott. „Két csoport volt: egy november végi és a miénk december 12-én. Én a második csoportban voltam, de ez nem volt probléma, mert az első csoport tapasztalatai segítettek a felkészülésben” – tette hozzá.