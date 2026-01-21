Feltámasztotta Zámbó Jimmyt legnagyobb rajongója, Peter Srámek

Peter Srámek már gyerekkorában is sokat hallgatta Zámbó Jimmy dalait, de soha nem énekelhettek együtt, hiszen Zámbó 2001. január 2-án meghalt. A dalai egy része eztán új értelmezést kapott, sokan próbálták megfejteni a szövegeket, Peter Srámek pedig énekesi karrierjét részben az elhunyt énekes repertoárjára építette.

Peter Srámek hosszú ideje Zámbó Jimmy rajongója

Fotó: Mediaworks

„Ma ünnepelné 68. születésnapját Zámbó Jimmy (1958. január 20. – 2001. január 2.) kétszeres EMeRTon-díjas magyar énekes. Nyugodjon békében” – írta ki oldalára az énekes, aki számtalanszor énekelt már Jimmy-dalokat. A szöveghez egy AI-jal készült képet is csatolt, amelyen Jimmy nem nagyon öregedett.

Zámbó Jimmy kazettái, lemezei nagy hatással voltak Peter Srámekre, Jimmy iránti tisztelete miatt tanult meg magyarul, szinte akcentus nélkül. Magyarországon a Rising Star vetélkedőben bejutott a Top 12-be, és végül a 3. helyezést érte el. A Sztárban sztár +1 kicsi első évadában Bari Lacival együtt szerepelt és azóta is gyakran szerepel a magyar bulvársajtóban.

Peter Srámek Zámbó Jimmy egy régi dalát is feldolgozta

Bár sorra jönnek ki új dalai és duettjei, karrierjének továbbra is fontos részei magadnak a Zámbó Jimmy-dalok. Ennek kapcsán is különlegességgel készül az énekes.

Zámbó Jimmy dalait a rádiók ritkán játszották

Fotó: Bors

„Van egy kiadatlan Zámbó Jimmy dal, ami felkerült az új lemezemre. Ennek a címe: Ne kérj. Ez egy nagyon rossz minőségű rádiófelvétel formában volt csak meg… Az az igazság, hogy jó emberekkel dolgozok. Olyanokkal, akik annak idején ott voltak Zámbó Jimmy mellett is, például Joós Pisti és a Magneoton Kiadó munkatársai.

Szerencsés vagyok, hogy ilyen nagy nevek akarnak velem közreműködni. Pedig nem mindig könnyű velem dolgozni, nagyon maximalista vagyok, de néha lusta is tudok lenni, többször kell felhívni... De végül mindenki boldog

– nyilatkozta nemrég a Sztárban Sztár nyertese.

Nemrég került elő Jimmy első interjúja, vannak benne különös részek.

Delhusa Gjon mostanában sokat dolgozik Peter Srámekkel, ő írja új dalai egy résztét, vele ment ki tavaly év végén a temetőbe, a 2001-ben elhunyt énekes sírjához. Erről így mesélt a Borsnak: