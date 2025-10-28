A király halhatatlan! Kiadatlan Zámbó Jimmy dallal robbant Peter Srámek

Peter Srámek szlovák származású magyar énekes óriási népszerűségnek örvend. Zámbó Jimmy dalaival robbant a köztudatba, de már rég kinőtte magát a Király „árnyékából”. Most új albumot adott ki, lemezbemutató koncertre készül, és persze Zámbó Jimmyt is megidézi…

Peter Srámek Zámbó Jimmy dalokkal lett igazán népszerű, most nagy dobásra készül ezzel kapcsolatban (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Peter Srámeknek nincs ideje unatkozni

„Szeptemberben 43 fellépésem volt, októberben 38 körül. A zenekarom mellett egyelőre vállaltam a »haknikat«, ahogy mondani szokták. De bízom benne, hogy a jövő évben vissza tudok venni a haknikból, és inkább az élőzenekarommal koncertezni” – árulta el a népszerű énekes a meghökkentő tényeket az M2 Petőfi TV műsorában nyilatkozva.

„Azt hiszem, ma egyre ritkábbak a nagyzenekaros fellépések. Pedig azt látom, hogy a közönségem imádja, ha nemcsak félórát láthat, hanem másfél órát, és a hátam mögött van hét-nyolc zenész. Sokkal látványosabb is, és hát ott az élőzene varázsa is” – vélekedett a tehetséges fiatal, aki nagykoncertre készül november közepén, ami egyben új lemezének bemutatója is. Bár népszerűsége vitathatatlan, pont attól tart, hogy az elmúlt sűrű időszak után, nem kíváncsiak rá újra rögtön.

Most nagyon sok helyen láthattak engem az emberek. Legközelebb lehet, hogy másképp csinálnám. Egy kicsit ki kell éheztetni az embereket. De azért jól mennek a jegyek, mindenkit szeretettel várok. Az egyik vendégfellépő Csepregi Éva lesz! Delhusa Gjon is több dalt írt nekem, azok is fel fognak csendülni. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen élő legendákkal dolgozhatok együtt.

Kiadatlan Zámbó Jimmy dalt ad ki

Bár sorra jönnek ki új dalai és duettei, karrierjének továbbra is fontos részei magadnak a Zámbó Jimmy dalok. Ennek kapcsán is különlegességgel készül az énekes.

„Van egy kiadatlan Zámbó Jimmy dal, ami felkerült az új lemezemre. Ennek a címe: Ne kérj. Ez egy nagyon rossz minőségű rádiófelvétel formában volt csak meg… Az az igazság, hogy jó emberekkel dolgozok. Olyanokkal, akik annak idején ott voltak Zámbó Jimmy mellett is, például Joós Pisti és a Magneoton Kiadó munkatársai. Szerencsés vagyok, hogy ilyen nagy nevek akarnak velem közreműködni. Pedig nem mindig könnyű velem dolgozni, nagyon maximalista vagyok, de néha lusta is tudok lenni, többször kell felhívni... De végül mindenki boldog” – nyugtázta a Sztárban Sztár korábbi nyertese.