Radics Gigi meglepő titka: Nem akármilyen viszony fűzi Zámbó Jimmyhez!

Zámbó Jimmy rengeteg zenésznek volt motiváció, hogy elinduljanak ezen a pályán. Ez Radics Gigi és DR BRS esetében sincs másképp, mivel elmondásuk szerint az ő gyerekkorukat is meghatározta az aranytorkú énekes. A két zenész lapunknak most elárulta, hogy csupán Jimmy tiszteletére készítik ezeket a dalokat és semmi esetben sem szeretnék meggyalázni ezzel a Király emlékét.

Zámbó Jimmy halála huszonötödik évfordulóján legalább öt zenével érkezik DR BRS (Fotó: Bors)

Egy egész generáció nőtt fel Zámbó Jimmy dalain

Amikor láttam gyerekként a TV-ben azt az óriási, sokszor hihetetlen rajongást, ami őt övezte, akkor megfordult a fejemben, hogy egyszer majd én is szeretnék annyira híres és népszerű lenni, mint ő. Mind a mai napig nagyon felnézek a kor akkori zenei csillagaira, mint például Cserháti Zsuzsa vagy Zámbó Jimmy. Ráadásul Jimmy férfi énekesként az egyik legtehetségesebb volt Magyarországon és én nagyon szerettem hallgatni a dalait, a családban gyakran pörögtek a lemezei

– mondta lapunknak Radics Gigi.

A projekt alapját DR BRS már régen kitalálta, ám a megvalósítása csak most következett el. „Ez egy igazi szerelemprojekt számomra. Már fiatalként kitaláltam, hogy az egyik évfordulón szeretnék pár feldolgozást csinálni Jimmy dalaiból” - árulta el a híres DJ.

DR BRS és Radics Gigi nagy tisztelettel kezelik Jimmy munkásságát (Fotó: Máté Krisztián)

Radics Gigi nem habozott

Az első gondolatom az volt, hogy nagyon megtisztelő a felkérés és ez egy olyan projekt amin egyáltalán nem kell gondolkodnom, hogy elvállalom-e. Eleve Béres Atka munkássága és a közös zenéink is garanciát jelentettek arra, hogy ezúttal is mély tisztelettel nyúlunk az eredeti dalhoz, másrészt kifejezetten szeretem ezt a Jimmy dalt, mert a mondanivalója örökké érvényes lesz és zeneileg is nagyon jól meg van írva

– mesélte lapunknak a felkérés körülményeit az énekesnő, aki a Még nem veszíthetek című dal feldolgozását énekli.

DR BRS reméli, hogy a rajongóknak is tetszeni fognak a dalok és nem csak a rosszat veszik észre. „Mi nem akarunk jobbat. Ezek a dalok a mai napig nagyon jól szólnak, csak kicsit másképp van most hangszerelve, kicsit újragondoltuk. Nyilván a mi célközönségünk a mai fiatalok, de ha Jimmy rajongóinak is tetszeni fognak, akkor az a hab lesz a tortán” – számolt be szerelemprojektjéről a zenész.