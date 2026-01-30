Radics Gigi meglepő titka: Nem akármilyen viszony fűzi Zámbó Jimmyhez!

Zámbó Jimmy rengeteg zenésznek volt motiváció, hogy elinduljanak ezen a pályán. Ez Radics Gigi és DR BRS esetében sincs másképp, mivel elmondásuk szerint az ő gyerekkorukat is meghatározta az aranytorkú énekes. A két zenész lapunknak most elárulta, hogy csupán Jimmy tiszteletére készítik ezeket a dalokat és semmi esetben sem szeretnék meggyalázni ezzel a Király emlékét.
Amikor láttam gyerekként a TV-ben azt az óriási, sokszor hihetetlen rajongást, ami őt övezte, akkor megfordult a fejemben, hogy egyszer majd én is szeretnék annyira híres és népszerű lenni, mint ő. Mind a mai napig nagyon felnézek a kor akkori zenei csillagaira, mint például Cserháti Zsuzsa vagy Zámbó Jimmy. Ráadásul Jimmy férfi énekesként az egyik legtehetségesebb volt Magyarországon és én nagyon szerettem hallgatni a dalait, a családban gyakran pörögtek a lemezei
– mondta lapunknak Radics Gigi.
A projekt alapját DR BRS már régen kitalálta, ám a megvalósítása csak most következett el. „Ez egy igazi szerelemprojekt számomra. Már fiatalként kitaláltam, hogy az egyik évfordulón szeretnék pár feldolgozást csinálni Jimmy dalaiból” - árulta el a híres DJ.
Az első gondolatom az volt, hogy nagyon megtisztelő a felkérés és ez egy olyan projekt amin egyáltalán nem kell gondolkodnom, hogy elvállalom-e. Eleve Béres Atka munkássága és a közös zenéink is garanciát jelentettek arra, hogy ezúttal is mély tisztelettel nyúlunk az eredeti dalhoz, másrészt kifejezetten szeretem ezt a Jimmy dalt, mert a mondanivalója örökké érvényes lesz és zeneileg is nagyon jól meg van írva
– mesélte lapunknak a felkérés körülményeit az énekesnő, aki a Még nem veszíthetek című dal feldolgozását énekli.
DR BRS reméli, hogy a rajongóknak is tetszeni fognak a dalok és nem csak a rosszat veszik észre. „Mi nem akarunk jobbat. Ezek a dalok a mai napig nagyon jól szólnak, csak kicsit másképp van most hangszerelve, kicsit újragondoltuk. Nyilván a mi célközönségünk a mai fiatalok, de ha Jimmy rajongóinak is tetszeni fognak, akkor az a hab lesz a tortán” – számolt be szerelemprojektjéről a zenész.
Radics Gigi más dalokkal is érkezik még az idei évben. „Sok dallal érkezem idén, közöttünk az egyik kedvencemmel, amit korábban írtunk a vőlegényemmel. Úgy érzem most jött el az idő, hogy kiadjam” – árulta el lapunknak az énekesnő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.