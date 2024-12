Weisz Fanni napok óta mindenórás volt, egy ország várta tűkön ülve, hogy mikor születik meg a kisfia.

Weisz Fanni kisfia a Bendegúz nevet kapta (Fotó: Szabolcs László / Émile étterem / hot magazin)

Weisz Fanni anyukája: „Gyönyörű baba, nagyon formás”

A csinos modell közösségi oldalán tudatta követőivel a csodálatos hírt, hogy megszületett a kisfia. „Tegnap megérkezett a kis Bendegúz. Mindenki jól van” – írta a kép alá, amelyről egyébként sugárzik a béke és a harmónia.

Kerestük Fanni édesanyját, aki boldogan nyugtatott meg mindenkit:

Simán született, szerencsére nem volt semmi gond. Vajúdott azért, de minden a legnagyobb rendben. Voltam már bent Fanninál, egyszerűen gyönyörűek. Három kilóval született, ami tökéletes, tankönyvi méret, nagyon formás, szép baba. Úgy gondolom, hogy ha nem sárgul be a pici, akkor holnap már hazajöhetnek. Bízunk a legjobbakban, hiszen minden rendben volt és Fanni is jól van. Nagyon izgatott volt már a család, óriási most a boldogság

– meséli Ágnes, Fanni édesanyja.

Bendegúz a december 19-i dátummal igazi karácsonyi kisbaba, mire hazaérnek, ő lesz a legnagyobb karácsonyi ajándék a családjukban. A gyönyörű édesanya már nagyon készült, napokkal ezelőtt megosztotta ugyanis, hogy bár már nehezen alszik, nem tudja bekötni a cipőjét és fáj a dereka is, a bőröndje be van pakolva és tulajdonképpen indulásra készen vannak. A várakozásnak azonban most vége, hiszen új fejezet kezdődik Fanni életében. A házaspár tökéletesen felkészült a kis csöppség érkezésére, a babaszobában minden a helyén, így most már tényleg csak az maradt hátra, hogy Bendegúz hazamehessen a szeretetteljes családi fészekbe.

Az újszülött fotót Fanni Facebook oldalán lehet megnézni.