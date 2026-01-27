"Az összes könnyemet kisírtam már" - Újabb csapás érte Horváth Tamást és feleségét

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, rémálommá vált Horváth Tamás és felesége, Andi álomnyaralása. A pár a 9. házassági évfordulóját egy csodás utazással szerette volna megünnepelni, amely már eleve kis híján nem jött össze, miután a kutyájukat, Gokut műteni kellett, majd ezt követően, amikor mégis útra kelhettek, újabb szerencsétlenség érte őket. Andi ugyanis súlyos balesetet szenvedett, melynek következtében két helyen is eltört a lábszárcsontja, így amint hazaérnek Magyarországra, azonnal meg kell őt műteni - ami a legfrissebb hírek szerint most bizonytalan időre eltolódott.

Szorítsatok nekünk… bonyolódik a helyzet

- írta nemrég az Instagram-oldalán az énekes, egy videó kíséretében, amelyen a felesége egyrészt megköszönte mindenki érdeklődését, másrészt beszámolt arról, hogy nem tudtak hazautazni, miután a gipsze miatt nem engedték fel őket a repülőre, és nem fogadták el az orvosnak a szakvéleményét sem, mert a saját, dubaji orvosuk szakvéleményére van szükségük. Jelenleg tehát egy hotelban alszanak, és majd csak holnap jutnak el egy ottani orvoshoz, aki majd elküldi a dubaji orvosnak e-mailben az ő véleményét... A helyzet tehát nem éppen egyszerű, és momentán azt sem tudják, mikor juthatnak haza: egy nap múlva, két nap múlva?

Ezután Horváth Tamás is megszólalt, aki elmondta, életében nem volt még ilyen nehéz helyzetben, ennek ellenére igyekszik tartani a feleségében a lelket.

Az összes könnyemet kisírtam már

- tette hozzá az énekes, kiemelve, ha egyszer végre hazajutnak és maguk mögött tudhatják ezt az egészet őrültséget, újra elveszi a párját feleségül.



