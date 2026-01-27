Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
"Az összes könnyemet kisírtam már" - Újabb csapás érte Horváth Tamást és feleségét

Horváth Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 20:06 / FRISSÍTÉS: 2026. január 27. 20:12
nehézségnyaralásbaleset
Tovább bonyolódik Horváth Tamás és felesége jelenlegi helyzete.
Bors
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, rémálommá vált Horváth Tamás és felesége, Andi álomnyaralása. A pár a 9. házassági évfordulóját egy csodás utazással szerette volna megünnepelni, amely már eleve kis híján nem jött össze, miután a kutyájukat, Gokut műteni kellett, majd ezt követően, amikor mégis útra kelhettek, újabb szerencsétlenség érte őket. Andi ugyanis súlyos balesetet szenvedett, melynek következtében két helyen is eltört a lábszárcsontja, így amint hazaérnek Magyarországra, azonnal meg kell őt műteni - ami a legfrissebb hírek szerint most bizonytalan időre eltolódott.

horvath-01-BS
Aggasztó hírt osztott meg Horváth Tamás / Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Szorítsatok nekünk… bonyolódik a helyzet

- írta nemrég az Instagram-oldalán az énekes, egy videó kíséretében, amelyen a felesége egyrészt megköszönte mindenki érdeklődését, másrészt beszámolt arról, hogy nem tudtak hazautazni, miután a gipsze miatt nem engedték fel őket a repülőre, és nem fogadták el az orvosnak a szakvéleményét sem, mert a saját, dubaji orvosuk szakvéleményére van szükségük. Jelenleg tehát egy hotelban alszanak, és majd csak holnap jutnak el egy ottani orvoshoz, aki majd elküldi a dubaji orvosnak e-mailben az ő véleményét... A helyzet tehát nem éppen egyszerű, és momentán azt sem tudják, mikor juthatnak haza: egy nap múlva, két nap múlva?

Ezután Horváth Tamás is megszólalt, aki elmondta, életében nem volt még ilyen nehéz helyzetben, ennek ellenére igyekszik tartani a feleségében a lelket.

Az összes könnyemet kisírtam már

- tette hozzá az énekes, kiemelve, ha egyszer végre hazajutnak és maguk mögött tudhatják ezt az egészet őrültséget, újra elveszi a párját feleségül.


Mutatjuk Horváth Tamás teljes videóját!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
