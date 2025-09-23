Súlyos balesetet szenvedett Pásztor Erzsi: „Ott ültem a koporsók mellett, a sárga nadrágomban, vérben tocsogva”

Pásztor Erzsi balesete után az egész ország a szívéhez kapott, és mindenki egy emberként aggódott a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőért, de szerencsére átvészelte a durva esést. Pásztor Erzsi állapota persze most sem rózsás, komoly fájdalmai vannak, az életveszélytől azonban nem kell tartani, hiába ijesztett rá mindenkire. Most kiderült, pontosan mi történt vele.

Pásztor Erzsi súlyos balesetet szenvedett, két férfi sietett a segítségére az úttest közepén (Fotó: Kunos Attila)

Pásztor Erzsi lányával épp elhagyta a kórházat, amikor megtörtént a baj. A színésznő hatalmasat esett, és olyan fájdalmai voltak, hogy nem tudott felállni. Szerencsére többen is a segítségére siettek, amikor meglátták, hogy a 88 éves művész véresen fekszik a földön.

„Jöttem ki a kórházból a lányommal, de őt lehagytam, mert mindig a saját tempóm után megyek, és ezt nem bírom abbahagyni. De egy rossz lépés miatt úgy elvágódtam, hogy arccal az úttestre estem, és azóta kínlódok” – kezdte.

Mindenem csupa vér volt, de szerencsére két férfi megállt segíteni, és felültettek, épp egy temetkezési vállalat lépcsőjére. Ott ültem, a sárga nadrágomban, vérben tocsogva, és pokolian fájt mindenem. Az egyetlen jó érzés az volt bennem, hogy rengeteg ember akart segíteni, mert már kezdtem elveszteni a hitemet az emberekben, hiszen annyi borzalom van mindig körülöttünk, de ez most nagyon megmelengette a szívemet

– mesélte a ijesztő történetet.

Pásztor Erzsi szerepeinek egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa, most otthon lábadozik a baleset után (Fotó: Nagy Zoltán/Bors)

Pásztor Erzsi édesanyja miatt „úszta meg” a balesetet?

Bár így is súlyos sérüléseket szenvedett, az elismert színésznőnek sokkal komolyabb baja is lehetett volna. Ez pedig szerinte nem a szerencsének, hanem az „őrangyalának” köszönhető.

Hálát adok a Jóistennek és az édesanyámnak ott fönn az égben, hogy velem van, mert ehhez nagy segítség kellett, hogy nem törtem el valamimet. Az én koromban ekkorát esni nagyon veszélyes, hallottam, ahogy koppant a fejem a földön és iszonyú fájdalmat éreztem

– mondta a színésznő.

„Ráadásul mindez az út kellős közepén történt, a forgalomban, de az a két férfi, nem csak segített, de a forgalmat is megállította. Nekik is nagyon hálás vagyok, innen is” – tette még hozzá.