A TV2 szexikonja nem cicózik! Valentin-napon borítja a bilit

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 17:10
A Next Top Model Hungary bombázója merényletre készül. Papp Gabi azt ígéri, hamarosan kitálal a kalandjairól.
A Next Top Model Hungary ígéretes versenyzője volt Papp Gabi, aki ugyan a középmezőnyben végzett, így is sikerként könyvelte el a tévészereplést, ami a modellkarrierjének is jót tett. Nemrég úgy tűnt, a szakmai sikerek mellett a magánélete is rendben van, tavaly össze is házasodott élete férfijával… Ám most sokkoló videót osztott meg: elárulta, hogy szingli, és ha kiteregeti a szennyest, sok foglalt férfi készülhet párkapcsolati vitára otthon…

Next Top Model Hungary szépsége, Papp Gabi szingli lett.
A Next Top Model Hungary Papp Gabija szingliségről vallott (Fotó: Szabolcs László)

Elvált a Next Top Model Hungary szépsége?

Ahogy azt a Bors is megírta tavaly februárban, Papp Gabi titokban férjhez ment. Nem kizárt, hogy a négy fal között már a válás is lezajlott, erről árulkodnak a csinos édesanya bejegyzései. Legutóbb kerek perec kimondta: szingli – és az is kiderült, hogy kalandjai azért vannak…

Azon gondolkoztam, hogy ha most február 14-én még mindig szingli leszek… akkor kiposztolok mindent a telefonomból. Az összes beszélgetést, minden screenshotot [képernyőfotót – a szerk.]. És akkor nemcsak én leszek szingli, hanem mindannyian kollektíven szinglik lehetünk. Ez mennyire egy szuper dolog már, nem?

– kacagott ördögien. 

@ellazafira1125 Visszaszámlálás indul 🙃 #fyp #nekedbe #nekedbeakaromlatni #nekedbelegyen #fy ♬ original sound - Ellazafira

Nem kizárt, hogy a „fenyegetés” csak egy TikTok-ra szánt poén, azonban Gabi már számtalanszor utalt szingliségre, elfuserált randevúkra, exekre, így elég valószínű, hogy valóban pár nélkül maradt.

A kommentszekcióban sokan értetlenül állnak azelőtt, hogy a dögös nő egyedülálló.

Téged igazán vétek szinglinek hagyni” – vélekedett egy hódolója, míg volt, aki elfogadta a felhívást keringőre, és azt írta, bárcsak felforgatná az életét egy ilyen nő.

Papp Gabi karrierjéről beszélt Molnár Anikó

A közösségi oldalakon Ella Zafira művésznévvel hódító Papp Gabi valóban dekoratív nő, aki nem restelli megmutatni bájait, nemrég OnlyFans-karrierbe kezdett igen nagy sikerrel. Aki pedig azt hiszi, hogy ez könnyű pénz, annak Molnár Anikó tesz rendet a fejében, korábban ugyanis az erotikus tartalomgyártással kapcsolatban nyilatkozott.

Azért azt kihangsúlyoznám, hogy ez nem könnyű pénz. Hetente két-három levelet is kapok lányoktól, hogy segítsek beindítani nekik az oldalt. Sokan könnyűnek hiszik, de nagyon nem az. Kemény meló van benne: anyagi invesztálás, kreatív ötletek, reklámozás, fotózások, szervezés. Ez nem úgy működik, hogy feltöltünk néhány képet, és dől a lé!

 

 

