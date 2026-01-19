A TV2 szexikonja nem cicózik! Valentin-napon borítja a bilit

A Next Top Model Hungary ígéretes versenyzője volt Papp Gabi, aki ugyan a középmezőnyben végzett, így is sikerként könyvelte el a tévészereplést, ami a modellkarrierjének is jót tett. Nemrég úgy tűnt, a szakmai sikerek mellett a magánélete is rendben van, tavaly össze is házasodott élete férfijával… Ám most sokkoló videót osztott meg: elárulta, hogy szingli, és ha kiteregeti a szennyest, sok foglalt férfi készülhet párkapcsolati vitára otthon…

A Next Top Model Hungary Papp Gabija szingliségről vallott (Fotó: Szabolcs László)

Elvált a Next Top Model Hungary szépsége?

Ahogy azt a Bors is megírta tavaly februárban, Papp Gabi titokban férjhez ment. Nem kizárt, hogy a négy fal között már a válás is lezajlott, erről árulkodnak a csinos édesanya bejegyzései. Legutóbb kerek perec kimondta: szingli – és az is kiderült, hogy kalandjai azért vannak…

Azon gondolkoztam, hogy ha most február 14-én még mindig szingli leszek… akkor kiposztolok mindent a telefonomból. Az összes beszélgetést, minden screenshotot [képernyőfotót – a szerk.]. És akkor nemcsak én leszek szingli, hanem mindannyian kollektíven szinglik lehetünk. Ez mennyire egy szuper dolog már, nem?

– kacagott ördögien.

Nem kizárt, hogy a „fenyegetés” csak egy TikTok-ra szánt poén, azonban Gabi már számtalanszor utalt szingliségre, elfuserált randevúkra, exekre, így elég valószínű, hogy valóban pár nélkül maradt.

A kommentszekcióban sokan értetlenül állnak azelőtt, hogy a dögös nő egyedülálló.

„Téged igazán vétek szinglinek hagyni” – vélekedett egy hódolója, míg volt, aki elfogadta a felhívást keringőre, és azt írta, bárcsak felforgatná az életét egy ilyen nő.

Papp Gabi karrierjéről beszélt Molnár Anikó

A közösségi oldalakon Ella Zafira művésznévvel hódító Papp Gabi valóban dekoratív nő, aki nem restelli megmutatni bájait, nemrég OnlyFans-karrierbe kezdett igen nagy sikerrel. Aki pedig azt hiszi, hogy ez könnyű pénz, annak Molnár Anikó tesz rendet a fejében, korábban ugyanis az erotikus tartalomgyártással kapcsolatban nyilatkozott.