Ördög Nóra: „Minden anyának kell egy kis szabadság”

Nem kell a szomszédba mennie szépségért, de Ördög Nóra nem tagadja: ezen adottságai kapcsán nem csak a sorsnak hálás. Igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb formáját tudja hozni, erről a hot! magazinnak mesélt.

Ördög Nóra smink nélkül és sminkben is mindig ragyogóan néz ki (Fotó: Mediaworks archívum)

„A szépség relatív, és egy adottság, amivel tudunk okosan sáfárkodni, de vigyázni is kell rá nagyon. Nem titok, elmúltam negyvenéves, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy vigyázzak magamra. Kell is, hiszen az arcom a munkaeszközöm is” - kezdte a lapnak a tévés.

Ördög Nóra szüleitől örökölte szépségét

Ördög Nóra műsorvezető valóban remek genetikai adottságokkal rendelkezik.

Sok minden függ attól, hogy ki milyen géneket örökölt. Anyukám mindig is nagyon odafigyelt magára, és én ezt a nagyon pozitív példát hozom magammal. Anya a mai napig fantasztikusan néz ki, nagyon szép, sugárzó nő

- fejtette ki Nóra, aki hozzátette: „A munkám miatt nagyon sokszor viselek erős sminket, így kap a bőröm rendesen, ezért van dolgom azzal, hogy odafigyeljek magamra.”

Ördög Nóra a munkája miatt gyakran visel erős sminket (Fotó: archív / hot! magazin)

A munka-magánélet egyensúlya Ördög Nóra hétköznapjaiban

Nóri egyik legnagyobb feladata, hogy a rengeteg teendő ellenére is megmaradjon az életében az összhang és a harmónia. Azt ugyanis ő is tudja, hogy mindennél többet jelent az, ha sikerül úgy szervezni a napjait, hogy abban a lehető legkevesebb feszültség legyen.

„A napomat általában nem én határozom meg, hanem a sok feladat. Úgyhogy abban próbálok tudatos lenni, hogy amennyire csak lehet, szépen egymásba simuljanak a különböző funkciók, a szerepeim, és ne a káosz határozza meg az életemet. Mindig arra törekszem, hogy egy dinamikus áramlásban végig tudjak siklani az egész napomon, és ha a végén minden a helyén van, az nagy sikerélmény. Ettől függetlenül minden évben eljön az a pont, amikor azt érzem, hogy minden bedarál. Mára meg merem engedni azt a luxust, hogy tudatosan beiktassak pihenőket.”

Ördög Nóra férje is imádja a közös, családi utazásokat (Fotó: archív / hot! magazin)

Ördög Nóra gyerekeivel, férjével és egyedül is sokat utazik

Ördög Nóra hétköznapjaiban is ugyanazok a helyzetek vannak jelen, mint minden dolgozó anya életében. Túl azon, hogy a számtalan teendője mellett igyekszik a lehető legjobban helytállni ebben a szerepben, szakít időt az utazásra is.