Ördög Nóra: „Minden anyának kell egy kis szabadság”

Nem kell a szomszédba mennie szépségért, de Ördög Nóra nem tagadja: ezen adottságai kapcsán nem csak a sorsnak hálás. Igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb formáját tudja hozni, erről a hot! magazinnak mesélt.
„A szépség relatív, és egy adottság, amivel tudunk okosan sáfárkodni, de vigyázni is kell rá nagyon. Nem titok, elmúltam negyvenéves, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy vigyázzak magamra. Kell is, hiszen az arcom a munkaeszközöm is” - kezdte a lapnak a tévés.
Ördög Nóra műsorvezető valóban remek genetikai adottságokkal rendelkezik.
Sok minden függ attól, hogy ki milyen géneket örökölt. Anyukám mindig is nagyon odafigyelt magára, és én ezt a nagyon pozitív példát hozom magammal. Anya a mai napig fantasztikusan néz ki, nagyon szép, sugárzó nő
- fejtette ki Nóra, aki hozzátette: „A munkám miatt nagyon sokszor viselek erős sminket, így kap a bőröm rendesen, ezért van dolgom azzal, hogy odafigyeljek magamra.”
Nóri egyik legnagyobb feladata, hogy a rengeteg teendő ellenére is megmaradjon az életében az összhang és a harmónia. Azt ugyanis ő is tudja, hogy mindennél többet jelent az, ha sikerül úgy szervezni a napjait, hogy abban a lehető legkevesebb feszültség legyen.
„A napomat általában nem én határozom meg, hanem a sok feladat. Úgyhogy abban próbálok tudatos lenni, hogy amennyire csak lehet, szépen egymásba simuljanak a különböző funkciók, a szerepeim, és ne a káosz határozza meg az életemet. Mindig arra törekszem, hogy egy dinamikus áramlásban végig tudjak siklani az egész napomon, és ha a végén minden a helyén van, az nagy sikerélmény. Ettől függetlenül minden évben eljön az a pont, amikor azt érzem, hogy minden bedarál. Mára meg merem engedni azt a luxust, hogy tudatosan beiktassak pihenőket.”
Ördög Nóra hétköznapjaiban is ugyanazok a helyzetek vannak jelen, mint minden dolgozó anya életében. Túl azon, hogy a számtalan teendője mellett igyekszik a lehető legjobban helytállni ebben a szerepben, szakít időt az utazásra is.
„Elég sokat utazunk a férjemmel kettesben, de a gyerekekkel négyesben is. És időnként elszökünk a barátnőimmel is pár napra, így van lehetőségem kicsit kikapcsolódni. Mici már 12 éves, kiskamasz, Venci 11, így most már egészen más módon igénylik az anyai jelenlétemet. Minden anyának kell egy kis szabadság. Muszáj, hogy egy kicsit tudjon töltekezni az ember, hogy aztán legyen megint miből adni.”
Ördög Nóra smink nélkül több alkalommal is megmutatta az arcát a közösségi oldalain. Elárulta, hogy ha szépségideálról beszélünk, neki is van példaképe. Szerinte mindenki szeretne egy kicsit Pataki Ági lenni, akire a szépsége, a karrierútja és a szakmai hitelessége miatt is felnéz.
Nóri általában nem reggelizik, mert az időzónás étkezést követi. Az időszakos böjt segít neki abban, hogy kicsit megtisztuljon a szervezete. Bár ahány test, annyiféle módszer, és ez a böjttípus nem mindenkinél szerencsés, Nóri úgy tapasztalja, hogy az ő szervezetére jó hatással van.
