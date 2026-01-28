Hármas kiesés A Nagy Ő-ben: Stohl András kegyetlen döntést hozott

Egyre nagyobb a tét A Nagy Ő-ben, ahol már messze nemcsak a szimpátia, hanem a stratégia és az érzelmi terhelhetőség is döntő szerepet játszik. A legutóbbi adásban újabb rózsaceremónia borzolta a kedélyeket, és bár a nézők már hozzászokhattak a váratlan fordulatokhoz, ezúttal Stohl András még a rutinosabb rajongókat is meglepte. Többen távoztak már a villából, ám most három búcsúzó mellett egy olyan csavar érkezett, amely alapjaiban írta felül az este kimenetelét.
A ceremónia végéhez közeledve úgy tűnt, Kiss Kriszta – akit sokan a favoritok között tartottak számon – búcsúzni kényszerül, miután az utolsó rózsát Pálfi Panna kapta meg. A feszültség azonban akkor érte el a tetőpontját, amikor Stohl András váratlanul még egy rózsát kért Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetőtől.
Tartozom egy vallomással. Van köztetek valaki, akinek az elejétől fogva szerettem volna rózsát adni, de azt akartam, hogy ez a pillanat különleges legyen. Rami, megkérlek, hozz még egy szál rózsát
– mondta, majd ezzel teljesen új helyzetet teremtett. A plusz rózsa végül Krisztához került: „Azért adom neked, mert bebizonyítottad, hogy készen állsz a változásra. Pontosan tudod, hogy rólad van szó, Kriszta” – fogalmazott András.
A döntés nem maradt visszhang nélkül. Kiara Lord nyíltan fogalmazta meg kritikáját: „Nem tetszett András húzása. Nem tartom fair játéknak, amikor előkerül egy extra lehetőség, egy plusz rózsa.” A villában azonnal érezhető volt a feszültség, hiszen sokak szerint a szabályok ilyen módon történő felülírása megingathatja az egyenlő esélyekbe vetett hitet.
Az este végén három szereplő búcsúzott végleg a műsortól. Vida Beatrix, az 53 éves menopauza-tanácsadó és sikeres üzletasszony, aki hosszú ideig Olaszországban élt, majd itthon indította újra az életét, Maria Gonzalez, a 37 éves numerológus, valamint Horváth Zsuzsi is, a 36 éves volt élsportoló és szépségipari vállalkozó, aki szerint egyszerűen nem alakult ki az a bizonyos kémia közte és András között.
Vida Beatrix nem rejtette véka alá a véleményét: „Az, hogy Kiara kapta az első rózsát, nagyon meglepett. Az, amivel foglalkozik, szerintem – és sokak szerint – nem feltétlenül fér bele” – jegyezte meg. Maria döntését sportszerűen fogadta: „Teljes mértékben korrekt döntés volt. Ha újrakezdhetném az egészet, semmit nem csinálnék másképp. Önmagamat adtam” – mondta. A villában így már csak 13 hölgy maradt, a hangulat pedig egyre feszesebb. A Nagy Ő minden hétköznap 20:00 órakor jelentkezik a TV2-n, és az eddigiek alapján az izgalmak még csak most következnek.
