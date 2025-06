Kiderül az igazság Stohl András válásáról: „Nem volt harmadik fél”

Sokan gondolhatták úgy egy évtizeddel ezelőtt, hogy kedvencük, Stohl András végre megtalálta az élethosszig tartó boldogság forrását. Akkor esett szerelembe ugyanis egy csodálatos nővel, Vicával, aki kiegészítette a mindennapjait.

Stohl András válásának híre megdöbbentette az országot – Fotó: archív / hot! magazin

Stohl András felesége, Stohl Vica sokáig együtt küzdött a műsorvezetővel

Olyannyira egy hullámhosszra kerültek, hogy 2020-ban Stohl András felesége lett. Sőt 2022-ben megszületett a szerelmük gyümölcse, Bella is. A kívülálló úgy láthatta, hogy idilli hétköznapokat élnek, bár rendkívül sokat dolgoznak, mégis mindenben támogatják egymást, vállt vállnak vetve küzdik végig magukat az élet útvesztőjén. Éppen ezért érte a közvéleményt szinte villámcsapásként a hír, hogy Stohl Vica és Stohl András elhatározták: elválnak útjaik.

Nagy tisztelettel beszél Stohl András válásának híréről

„Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön.

Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük, és még ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz.

Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk, csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk” – írta Stohl András válásáról a közösségi oldalán. „Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk, és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat. Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább” – ebben is egyetért Stohl András felesége, Stohl Vica a műsorvezetővel.

Nemrég még nagy volt az összhang Stohl András felesége és a művész között – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Stohl András válásáról sokan találgatnak, íme az igazság

Amióta megjelent a hír, mindenki csak találgat, hogy mi történhetett, mi okozhatta a törést a kapcsolatban, amely a házasságuk befejezéséhez vezetett. A hot! magazin információi szerint – ahogy sok más szerelem elmúlása esetén – ezúttal sem kell nagy dolgokra gondolni.

„Egyszerűen eltávolodtak egymástól.

Küzdöttek, harcoltak, hogy megmentsék a házasságukat, de nem volt visszaút.

Azt viszont leszögezném, hogy nem volt harmadik fél, ez nem játszott közbe a válásban” – árulta el Stohl András válásának híréről a hot! magazinnak egy bennfentes.

Abban viszont egészen biztosak lehetünk, hogy – miként előző kapcsolataiban is történt – Stohl András válása ezúttal is békés, tányérdobálás nélküli elválásról lesz szó, és ahogy a közleményükben ígérték, a szeretet továbbra is közös pont lesz az életükben.