Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Szerelmes vagyok beléd" - élő adásban vallott szerelmet Stohl András

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 19:58 / FRISSÍTÉS: 2025. november 09. 20:03
Dér HeniStohl András
Stohl András nem találta a szavakat a Sztárban Sztár All Stars adásában.

Dér Heni magasra tette a lécet a Sztárban Sztár All Stars tizedik élő műsorában. Az aranytorkú katalán díva, Montserrat Caballé bőrébe bújva teljesen elvarázsolta a zsűritagokat. Stohl Andrást hiába szólította Tilla, a színész percekig nem tudott megszólalni, annyira ledermedt.

Sztárban Sztár All Stars színpadán Dér Heni
Sztárban Sztár All Stars színpadán Dér Heni - Fotó: MATE KRISZTIAN

"Mindent megteszel, hogy eltaszíts magadtól, de nem megy. Szerelmes vagyok beléd" - csúszott ki Stohl András száján. Dér Heni zavarba is jött egy percre, de a show folytatódott tovább.

MK__0330
Fotó: MATE KRISZTIAN

Stohl András után Hajós András is méltatta az énekesnőt, mint mondta, ő gyerekként hamarabb hallott operát, mint nem klasszikust, és lenyűgözte Dér Heni előadása.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu