"Szerelmes vagyok beléd" - élő adásban vallott szerelmet Stohl András

Dér Heni magasra tette a lécet a Sztárban Sztár All Stars tizedik élő műsorában. Az aranytorkú katalán díva, Montserrat Caballé bőrébe bújva teljesen elvarázsolta a zsűritagokat. Stohl Andrást hiába szólította Tilla, a színész percekig nem tudott megszólalni, annyira ledermedt.
"Mindent megteszel, hogy eltaszíts magadtól, de nem megy. Szerelmes vagyok beléd" - csúszott ki Stohl András száján. Dér Heni zavarba is jött egy percre, de a show folytatódott tovább.
Stohl András után Hajós András is méltatta az énekesnőt, mint mondta, ő gyerekként hamarabb hallott operát, mint nem klasszikust, és lenyűgözte Dér Heni előadása.
