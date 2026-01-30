Újabb botrány A Nagy Ő-ben: „Ha tudom, hogy Kiara itt van, biztos nem jelentkezem a műsorba”

A mai adásban végre reflektorfénybe került Melinda, aki kettesben beszélgethetett A Nagy Ő-vel. A meghittnek induló beszélgetés azonban nemcsak Melindát nyitotta meg, hanem újabb komoly konfliktusnak adott teret – Kiara ezúttal sem rejtette véka alá véleményét versenytársáról. Melinda az adás után tudta meg, hogy Kiara milyen jelzőkkel illette őt –, a Bors megkeresésére pedig most reagál Kiarára.
A Nagy Ő mai adásában Stohl András végre leült beszélgetni Melindával, aki eddig kevés lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa valódi énjét. A hölgy szemmel láthatóan megkönnyebbült, örült annak, hogy végre figyelmet kapott, és meg is nyílt András előtt.
Miért bántanak téged ennyire? Többen mondják a társaságban, hogy nem kedvelnek, ez nem furcsa?
– szegezte neki a kérdést András, ami elindított egy mély, érzelmekkel teli beszélgetést. A találkozás végül kettős eredménnyel zárult: Melinda érzékeny oldalát ismerhette meg a néző, a rózsaceremónián pedig vörös rózsát kapott A Nagy Ő Stohl Andrástól, így továbbjutott a versenyben.
Miközben Nagy Ő Melinda boldogan tért vissza, addigra Kiara és Gina kíméletlenül elemezték a történteket.
Nahát, ismert rózsaceremónia, elvitte dromedáriuszt beszélgetni. Ezt az erős nőt… Úgy kopogott a cipője kifelé, majdnem betört a padló
– gúnyolódott Kiara Lord, majd tovább ment: „Melinda szerintem egy trampli nő, nem dekoratív, nem finom, nem csinos. András csak azért beszélgetett vele, hogy eldöntse, vigye-e tovább.”
A megjegyzések tehát Melindához is eljutottak, aki a Borsnak kemény szavakkal reagált.
Nem lep meg, hiszen erkölcsileg ő és én ég és föld. Nem tudok azonosulni az ő mentalitásával. Kisebbségi komplexussal küzd, az ilyeneket kezeltem sokáig. Azért tartja magát jó nőnek, mert agyon van preparálva. Persze, ő próbál degradálni
– fogalmazott élesen, majd hozzátette: „Én az ilyen nőket nem tudom elfogadni, nem nőies nő”.
Melinda tovább fokozta a feszültséget: „Kerültük egymást, ő el van szállva magától, én reálisabban látom a dolgokat. A testéből él, egyértelmű, hogy gyerekkora óta hordoz súlyos terheket.” A legdurvább mondatok azonban csak ezután jöttek:
Kipakoltatta magát, pedig fiatal, nem alapít családot, ennek súlyos okai vannak. Ha tudom, hogy Kiara itt van, biztos nem jelentkezem a műsorba. Az én nevem ne párosuljon egy felnőttfilmessel.
A villa falai között egyre nő a feszültség, a kérdés csak az: ki bírja tovább idegekkel, és meddig fajulhat még az a sok konfliktus, ami már az első napokban felszínre tört?
