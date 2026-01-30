Újabb botrány A Nagy Ő-ben: „Ha tudom, hogy Kiara itt van, biztos nem jelentkezem a műsorba”

A mai adásban végre reflektorfénybe került Melinda, aki kettesben beszélgethetett A Nagy Ő-vel. A meghittnek induló beszélgetés azonban nemcsak Melindát nyitotta meg, hanem újabb komoly konfliktusnak adott teret – Kiara ezúttal sem rejtette véka alá véleményét versenytársáról. Melinda az adás után tudta meg, hogy Kiara milyen jelzőkkel illette őt –, a Bors megkeresésére pedig most reagál Kiarára.

A Nagy Ő névtelen állítások estjén rengeteg negatív véleményt kapott Melinda (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő újabb konfliktusa: „Melinda szerintem egy trampli nő, nem dekoratív”

A Nagy Ő mai adásában Stohl András végre leült beszélgetni Melindával, aki eddig kevés lehetőséget kapott arra, hogy megmutassa valódi énjét. A hölgy szemmel láthatóan megkönnyebbült, örült annak, hogy végre figyelmet kapott, és meg is nyílt András előtt.

Miért bántanak téged ennyire? Többen mondják a társaságban, hogy nem kedvelnek, ez nem furcsa?

– szegezte neki a kérdést András, ami elindított egy mély, érzelmekkel teli beszélgetést. A találkozás végül kettős eredménnyel zárult: Melinda érzékeny oldalát ismerhette meg a néző, a rózsaceremónián pedig vörös rózsát kapott A Nagy Ő Stohl Andrástól, így továbbjutott a versenyben.

Miközben Nagy Ő Melinda boldogan tért vissza, addigra Kiara és Gina kíméletlenül elemezték a történteket.

Nahát, ismert rózsaceremónia, elvitte dromedáriuszt beszélgetni. Ezt az erős nőt… Úgy kopogott a cipője kifelé, majdnem betört a padló

– gúnyolódott Kiara Lord, majd tovább ment: „Melinda szerintem egy trampli nő, nem dekoratív, nem finom, nem csinos. András csak azért beszélgetett vele, hogy eldöntse, vigye-e tovább.”

Melinda szerint Kiara egy preparált lány, akinek nincs valódi önbizalma, ugyanakkor Stohl András Nagy Ő-t rendre leveszi a lábáról (Fotó: Máté Krisztián)

„Azért tartja magát jó nőnek, mert agyon van preparálva”

A megjegyzések tehát Melindához is eljutottak, aki a Borsnak kemény szavakkal reagált.

Nem lep meg, hiszen erkölcsileg ő és én ég és föld. Nem tudok azonosulni az ő mentalitásával. Kisebbségi komplexussal küzd, az ilyeneket kezeltem sokáig. Azért tartja magát jó nőnek, mert agyon van preparálva. Persze, ő próbál degradálni

– fogalmazott élesen, majd hozzátette: „Én az ilyen nőket nem tudom elfogadni, nem nőies nő”.