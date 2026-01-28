Érdekes fordulat a Nagy Ő-ben: Kiara Lordot zavarná, ha Stohl Andrásnak mással lenne intim jelenete egy filmben

Kérdésekkel tesztelte A Nagy Ő hölgyeit Stohl András. A színész próbált provokatív kérdéseket föltenni, hogy olyan reakciót váltson ki az érte küzdő hölgyekből, amit hétköznapi szituációkban nem feltétlenül látna. Kiara Lord érdekes választ adott...
Feltette azt a kérdést például, hogy mit tennének, ha az ágyban nem az ő nevüket mondaná. Kiara Lord nem is jelentkezett válaszadásra, mint mondta, az ő nevét azért meg lehet jegyezni, "eddig még nem Zsuzsizták le". További kérések után Stohl András feltette a 100 000 forintos kérdést:
"Felajánlanak nekem egy filmszerepet: megbeszéljük otthon, hogy rengeteg erotikus jelenet van benne. Mit válaszolnátok? Elvállaljam, ne vállaljam?"
Kiara Lord, tartalomgyártó, felnőttfilmes azt válaszolta: "Én azt mondanám, ne vállald el. Zavarna. Féltékeny típus vagyok."
Stohl András megkérdezte, mi lenne akkor, ha ő mondaná azt, hogy ne vegyen részt felnőttfilmes munkában, mert őt zavarja.
Én nem dolgoznék, hogy ha együtt lennénk.
