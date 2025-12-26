Gyászol Tolvai Reni, karácsonykor érte nagy veszteség

Tolvai Reni pár napja még szexi Grincsként várta az ünnepeket, pénteken azonban már fájó szívvel jelentette be követőinek Instagram-oldalán: gyászol. Az aranytorkú énekesnő ugyanis közölte, elhunyt szeretett, szívbetegséggel küzdő yorkija, Luxi, aki 14 évig kísérte őt a mindennapok során jóban, s rosszban.

Gyászol Tolvai Reni, nagy veszteség érte. Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Elviselhetetlen fájdalommal a szívünkben szeretném nektek is elmondani, hogy tegnap éjjel imádott kis Luxi átsétált a szivárványhídon. Tudom mennyire szerettétek ti is őt és aggódtatok érte, köszönöm a sok érdeklődő üzenetet és jókívánságokat. A kis szíve nem bírta már, régóta küzdünk a szívbetegségével és tegnapig ez nagyon jól működött, tegnap viszont már nem volt jól és kérte a szemeivel hogy segítsünk. Nagyon nagy a csend és fájdalom amit maga után hagyott, nagyon nehéz lesz ez

- kezdte érzelmes posztjában az énekesnő, aki egy, Luxival közös pillanataiból összevágott videót is megosztott kedvence emlékére.