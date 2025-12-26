KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol Tolvai Reni, karácsonykor érte nagy veszteség

Tolvai Reni
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 21:20
gyászkutya
Az énekesnő szeretett kutyája 14 év után az örök mezőkre távozott.
B. V.
A szerző cikkei

Tolvai Reni pár napja még szexi Grincsként várta az ünnepeket, pénteken azonban már fájó szívvel jelentette be követőinek Instagram-oldalán: gyászol. Az aranytorkú énekesnő ugyanis közölte, elhunyt szeretett, szívbetegséggel küzdő yorkija, Luxi, aki 14 évig kísérte őt a mindennapok során jóban, s rosszban.

Gyászol Tolvai Reni, nagy veszteség érte
Gyászol Tolvai Reni, nagy veszteség érte. Fotó: Bánkúti Sándor /   Bors

 

Gyászol Tolvai Reni, nagy veszteség érte

 

Elviselhetetlen fájdalommal a szívünkben szeretném nektek is elmondani, hogy tegnap éjjel imádott kis Luxi átsétált a szivárványhídon. Tudom mennyire szerettétek ti is őt és aggódtatok érte, köszönöm a sok érdeklődő üzenetet és jókívánságokat. A kis szíve nem bírta már, régóta küzdünk a szívbetegségével és tegnapig ez nagyon jól működött, tegnap viszont már nem volt jól és kérte a szemeivel hogy segítsünk. Nagyon nagy a csend és fájdalom amit maga után hagyott, nagyon nehéz lesz ez

 - kezdte érzelmes posztjában az énekesnő, aki egy, Luxival közös pillanataiból összevágott videót is megosztott kedvence emlékére.

14 év a legszebb szívű, legboldogabb kiskutyámmal. Úgy szerettük és szeretjük, mint embert képtelenség lenne. Köszönöm a fantasztikus orvosoknak akik mindent megtettek Luxiért nagyon hálás vagyok, hogy karácsonykor is útbaigazítást kaptam. Köszönöm Luxi ezt a 14 évet, csodálatos utat neked, biztos vagyok benne, hogy a lépcső tetején apu várt téged, és újra együtt vagytok. Nekünk most pokoli, de neki remélem, hogy nagyon jó ott. Szeretünk örökre. Szia Luxi.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu