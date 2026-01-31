Nagy Duett: Komonyi Zsuzsi elárulta melyik dalait hallaná szívesen Fekete Pákó előadásában

Február 15-én ismét berobban az ország egyik legszórakoztatóbb showműsora, A Nagy Duett, ahol újabb 9 páros és rendhagyó módon egy trió száll versenybe a győzelemért. Közülük talán az egyik legváratlanabb páros Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi duója lesz, akik hatalmas lelkesedéssel és még annál is nagyobb szorgalommal vágnak bele a műsorba. Sőt, már azt is kitalálták, hogy mit fognak énekelni, ha A Nagy Duett 2026-os évadában is sor kerül olyan fordulóra, ahol a mester egyik dalát adják elő.

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi teljes gőzzel készülnek A Nagy Duett 8. évadára, ahol főként magyarul fognak énekelni (Fotó: nanasipal / TV2)

Komonyi Zsuzsi dalai talán nem vágnak épp Pákó stílusába, bár persze nehéz is lenne még egy olyan előadót találni, aki az Add ide a didit című slágerhez hasonló műfajban alkot, ennek ellenére az énekesnő pontosan tudja, melyek azok a számai, amik jól állhatnának a showmannek.

Érdekes lenne egy saját dalomat hallani tőle, de izgalmas is. Azt gondolom, hogy már az maga egy kuriózum, hogy ő magyarul próbál énekelni, és nem csak angolul, mert ő is így szeretné. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy az én dalaim közel fognak állni a szívéhez. Szóval remélem eljutunk odáig, hogy erre lehetőséget kapjunk

– árulta el mosolyogva az énekesnő.

„Én azt mondanám, hogy Zsuzsi dalai közül bármelyiket meg tudom tanulni, és meg is állom a helyem benne, amire nagyon büszke vagyok. És persze arra is, hogy egy olyan csodálatos partnerem van, mint ő, aki miatt mindent megteszek, hogy ne csalódjon bennem” – jelentette ki Pákó magabiztosan.

„Valószínűleg bármelyiket boldogan megtanulná, de talán a 'Szédíts mást' című dalom, vagy pedig 'Micsoda káosz' című feldolgozás, aminek egy olasz dal az alapja, lenne leginkább testhezálló” – fűzte még hozzá Zsuzsi.

Fekete Pákó dalokra talán nem kerül sor a műsorban, de arra van esély, hogy Komonyi Zsuzsi számainak egyikét előadják (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Zsuzsiék mindenképp továbbjutnak A Nagy Duett első adásából?

Persze A Nagy Duett szereplőinek egyike sem szeretne korán távozni a műsorból, de az énekesnő és partnere ezt talán még a többieknél is komolyabban veszik.

Őszintén szólva nekem ez az első ilyen nagy műsorom hosszú évek óta, és nagyon nagy várakozással állok hozzá, mind magam, mind Pákó, illetve a közös produkciónk szempontjából is. Ez egy óriási kaland, és ebben részt venni egy hatalmas ajándék, szóval azon leszünk, hogy ezt az ajándékot hétről hétre átélhessük. Nem szeretnénk kiesni az első adásban, sőt inkább azt mondom, hogy nem fogunk kiesni, mert ezt kell erősíteni magunkban, és ezért fogunk rengeteget gyakorolni

– fejtette ki Zsuzsi.