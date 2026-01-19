Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Molnár Gusztáv és Dorina: „Nem könnyű a kapcsolatunk”

2026. január 19.
Egykor ők maguk úgy fogalmaztak, hogy két törött szárnyú madárként tanultak meg újra repülni. Molnár Gusztáv és a felesége most először nyilatkoztak együtt a kapcsolatukról, annak mélységeiről és a babavárás csodálatos időszakáról.
Dombovári Edina
Alig pár év van mögöttük, mégis többet éltek meg ezen időszak alatt, mint azok a párok, akik lassan haladva ismerik meg társukat. Molnár Gusztáv és a felesége, Dorina szerint nagyon sok közös van az életükben.

Molnár Gusztáv: „Volt, hogy üvöltve kértem, meneküljön az életemből”
Molnár Gusztáv: „Volt, hogy üvöltve kértem, meneküljön az életemből” (Fotó: Facebook)

Igen nehéz és terhelt gyermekkorból jövünk mindketten

– kezdi Dorina. 

„Nyilván minden embernek van puttonya, de abban már van különbség, hogy melyik puttonyba mi kerül” – folytatta Molnár Guszti párja.

Amikor kiderült, hogy kölcsönösek az érzéseink, meglepődtem” – vette át a szót Guszti.

Dorina akkor került kapcsolatba a színésszel, amikor Guszti kijött a komlói Leo Amici rehabilitációs intézetéből. Nem titkolja: kíváncsi volt arra az életútra, amit a szerelme addig bejárt.

Molnár Gusztáv
Tudják, hogy csak közösen győzhetik le a démonjaikat (Fotó: Facebook)

Amikor Dorina 2023 augusztusában megkeresett, elmondtam neki, hogy annyit csámcsogtak már rajtam az emberek és a sajtó is, hogy hallani sem akarok senkiről. Összeroppantam, és ebben a médiának is nagy szerepe volt. Arra viszont nem voltam felkészülve, hogy Dorina erre azt válaszolja: »Akkor csak beszélgessünk, mint két ember«” – emlékszik vissza Guszti. 

Kicsit zavarban voltam, amikor egy alkalommal azon kaptam magam, hogy elkezd érdekelni nőként is. Fogalmam sem volt, hogyan adjam ezt a tudtára. Mindig is egy frusztrált fiú voltam, és amikor kiderült, hogy kölcsönösek az érzéseink, meglepődtem” – meséli a színész. 

Molnár Gusztáv: „Fura, hogy pont én tetszem neki”

A komplexusok pedig a mai napig ott vannak abban a bizonyos puttonyban.

Nagyon szerencsétlen voltam a lányoknál, ráadásul vannak olyanfajta gyerekkori traumáim, ami miatt számomra a szexualitás sokáig egy nagyon ijesztő dolog volt. Sokszor érzem magam egy kisfiúnak, aki be van zárva egy öregedő férfitestbe. Dorinának is sokszor mondom, hogy olyan jóképű férfiak vannak, fura, hogy pont én tetszem neki” – árulta el Molnár Gusztáv.

Nem véletlen, hogy párterápiára járunk, mert szeretnénk vigyázni mindarra, amit együtt elértünk” – veszi át a szót Molnár Gusztáv felesége, Dorina.

Molnár Gusztáv
Az életük élményekben gazdag, ha csak tehetik, utaznak (Fotó: Facebook)

„Aki függő, az mindig függő marad”

A színész maga mondja, hogy a mai napig függőnek érzi magát.

Tíz éve foglalkozom a függőségemmel, és minden olyan intézményt, minden olyan lehetőséget, amivel élni lehet, személyesen próbáltam ki. Az alapállítás az, hogy aki függő, az mindig függő marad. Voltak problémáim az alkohollal, most nincsenek, mert nem iszom. Ha innék, akkor viszont megint lennének. Függő maga a személyiségem, így abba pusztulok bele, amit éppen csinálok. Ha egyetemi dolgozatról van szó, akkor a legjobb szakdolgozatot kell megírnom, ha sportolok, és felkérnek egy bokszolós műsorra, akkor orrvérzésig edzek, mert meg kell nyernem” – vallja be a színész.

Molnár Gusztáv eskuvo
A fiatalok nemrég mondták ki a boldogító igent (Fotó: Facebook)

Most viszont minden porcikámmal Dorinára koncentrálok, aki az első felnőtt kapcsolatom. Nem könnyű a kapcsolatunk, mert nagyon sok benne a szenvedés. Sokszor szembesülök saját magammal, a kicsinyességemmel, a féltékenységemmel, a haragtartásommal, a linkségemmel. Volt, hogy üvöltve kértem, meneküljön az életemből, mert féltem, hogy őt is magammal rántom, mégis velem maradt. Egy olyan lányt ismertem meg benne, aki képes felelősséget vállalni nemcsak önmagáért, hanem másokért is. Ezért lesz csodálatos édesanyja a kislányunknak.

 – zárta gondolatait a színész. 

További érdekes sztártörténeteket olvashat a friss hot! magazinban (Fotó: hot! magazin)

 

