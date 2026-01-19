Molnár Gusztáv és Dorina: „Nem könnyű a kapcsolatunk”

Alig pár év van mögöttük, mégis többet éltek meg ezen időszak alatt, mint azok a párok, akik lassan haladva ismerik meg társukat. Molnár Gusztáv és a felesége, Dorina szerint nagyon sok közös van az életükben.

Molnár Gusztáv: „Volt, hogy üvöltve kértem, meneküljön az életemből” (Fotó: Facebook)

Igen nehéz és terhelt gyermekkorból jövünk mindketten

– kezdi Dorina.

„Nyilván minden embernek van puttonya, de abban már van különbség, hogy melyik puttonyba mi kerül” – folytatta Molnár Guszti párja.

„Amikor kiderült, hogy kölcsönösek az érzéseink, meglepődtem” – vette át a szót Guszti.

Dorina akkor került kapcsolatba a színésszel, amikor Guszti kijött a komlói Leo Amici rehabilitációs intézetéből. Nem titkolja: kíváncsi volt arra az életútra, amit a szerelme addig bejárt.

Tudják, hogy csak közösen győzhetik le a démonjaikat (Fotó: Facebook)

„Amikor Dorina 2023 augusztusában megkeresett, elmondtam neki, hogy annyit csámcsogtak már rajtam az emberek és a sajtó is, hogy hallani sem akarok senkiről. Összeroppantam, és ebben a médiának is nagy szerepe volt. Arra viszont nem voltam felkészülve, hogy Dorina erre azt válaszolja: »Akkor csak beszélgessünk, mint két ember«” – emlékszik vissza Guszti.

„Kicsit zavarban voltam, amikor egy alkalommal azon kaptam magam, hogy elkezd érdekelni nőként is. Fogalmam sem volt, hogyan adjam ezt a tudtára. Mindig is egy frusztrált fiú voltam, és amikor kiderült, hogy kölcsönösek az érzéseink, meglepődtem” – meséli a színész.

Molnár Gusztáv: „Fura, hogy pont én tetszem neki”

A komplexusok pedig a mai napig ott vannak abban a bizonyos puttonyban.

„Nagyon szerencsétlen voltam a lányoknál, ráadásul vannak olyanfajta gyerekkori traumáim, ami miatt számomra a szexualitás sokáig egy nagyon ijesztő dolog volt. Sokszor érzem magam egy kisfiúnak, aki be van zárva egy öregedő férfitestbe. Dorinának is sokszor mondom, hogy olyan jóképű férfiak vannak, fura, hogy pont én tetszem neki” – árulta el Molnár Gusztáv.

„Nem véletlen, hogy párterápiára járunk, mert szeretnénk vigyázni mindarra, amit együtt elértünk” – veszi át a szót Molnár Gusztáv felesége, Dorina.

Az életük élményekben gazdag, ha csak tehetik, utaznak (Fotó: Facebook)

„Aki függő, az mindig függő marad”

A színész maga mondja, hogy a mai napig függőnek érzi magát.