Molnár Gusztáv megrázó vallomása: "Ha büszke lennék magamra, nagyon becsapnám magam" – videó

Egy év után ismét exkluzív interjút adott a Borsnak Molnár Gusztáv, akinek 2025-ben gyakorlatilag feje tetejére állt az élete, de most végre a jó értelemben.

Molnár Gusztáv tavaly szeptemberben megnősült

Fotó: Szabolcs László / Bors

Hamarosan megszületik Molnár Gusztáv gyereke

A Drága örökösök egykori sztárjával egy egész Netflix-sorozatra elegendő esemény történt tavaly, kezdve azzal, hogy munkát kapott egy informatikai cég HR-osztályán. Majd szeptemberben feleségül vette szerelmét, Dorinát, aki már akkor várandós volt: első közös gyermeküket - egy kislányt - idén áprilisra várják. Guszti mindemellett megnyert egy bokszműsort is, ő lett a 2025-ös év nehézsúlyú bajnoka, sőt, egyetemre jár, ami nem kis teljesítmény, főleg azok után, hogy a 2024-es év szilveszterét még kórházban, egy pszichiátrián töltötte. Akkor már ő maga döntött úgy, hogy segítséget kér.

„Most már könnyen beszélek róla, és hálás vagyok az új életemért, de nyilván szokom még ezt. Végre stabilnak érzem magam, bár nyilván vannak kilengéseim, amikor szomorúbb vagyok, vagy elöntenek nehéz érzelmek, viszont megjelent a hála az életemben, ami nagyon fontos. Az elmúlt 4-5 évben ez a decemberi időszak mindig rettenetes volt. Tehát kórházból, pszichiátriára, onnan detoxba kerültem. De most nagyon klassz volt, hogy végre nem ez van, hiszen lett egy nagyon jó munkahelyem, amit iszonyatosan szeretek, ott volt mellettem Dorina, aki végig támogatott, sőt, két hónap és jön a kislányunk is” – mesélte cinkos mosollyal az arcán a Bors stúdiójában a színész, akinek a tavalyi karácsonya végre pont olyan lett, amilyenre mindig is vágyott: meghitt, nyugodt, és egy cseppet giccses.

Molnár Gusztáv alkoholból nem kér többet, leszámolt démonaival

Molnár Gusztáv a tavalyi szárnyalás ellenére pontosan tudja, annak idején a saját démonjai taszították őt a mélybe, és annak ellenére, hogy jó ideje nem fogyasztott alkoholt, ostobaság lenne elbíznia magát. Egy gyakori elmélet szerint ugyanis aki függő, az örök életére függő is marad. Jól tudja ezt Molnár Gusztáv felesége, Dorina is.

Molnár Gusztáv és felesége, Dorina (Fotó: Facebook)

Mint ismert, Gusztin 2022-ben már annyira eluralkodott a szenvedélybetegsége, hogy novemberben bekerült a komlói Leo Amici 2002 Alapítvány rehabilitációs intézetbe, ahol 9 hónapot töltött a világtól elzárva, a felépülés reményében.