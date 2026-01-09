Exkluzív! Molnár Gusztáv őszintén beszélt a kislányáról: „Nem azért fog megszületni, hogy egy űrt betöltsön”

Molnár Gusztáv felesége, Dorina mellett úgy érzi, révbe ért, és az elmúlt egy évben végre tényleg sikerült leszámolnia legnagyobb démonával, az alkohollal. Persze ez korántsem volt egyszerű út, sokat küzdöttek azért kedvesével, hogy most olyan életük legyen, amiről mindig is álmodtak. A színész egy évvel ezelőtt adott mély, őszinte interjút a Borsnak, de akkor a kamerák előtt még egy teljesen más ember ült, mint most. Molnár Gusztáv alkoholproblémájáról, és új életéről is nyíltan beszélt lapunknak.

Molnár Gusztáv gyerekei és kedvese kedvéért végre tényleg új életet kezdett, most mindenről beszámolt(Fotó: Szabolcs László / Bors)

Molnár Guszti egy év után állt újra lapunk kamerái elé, ez idő alatt rengeteg minden történt vele, hiszen nemcsak leszámolt a függőségével, de feleségül vette szerelmét. Molnár Gusztáv és Dorina esküvője egy igazán bensőséges esemény volt, aminek legszebb perceit a színész fel is idézte nekünk.

„Amikor Dorina kimondta az igent, az egy tökéletes pillanat volt. Mindig azt mondják, hogy csak a lányok álmodoznak a hercegről fehér lovon, meg hogy milyen lesz a nagy nap, de én is álmodozó típus vagyok, és nagyon sok mindent elképzeltem” – kezdte boldog mosollyal.

Ami elsőként eszembe jut, egy nagyon kedves pillanat, amikor Dorina bevonult. Úgy szerveztük azt a napot, hogy tényleg ne találkozzunk egyáltalán aznap, és akkor lássam meg először menyasszonyként, amikor bevonul. Az apósom kísérte oltárhoz, és az a pillanat van meg, amikor megfordultam, könnyes szemmel néztem hátra, és abban a pillanatban megbotlott a szőnyegben egy picit, szóval volt egy apró döccenés, amitől az egész nagyon valóságos lett, az esetlenségével együtt

– emlékezett vissza Guszti.

Molnár Gusztáv esküvője szinte tökéletes volt, úgy érzi, jelenleg pont ott tart az életében, ahol mindig is szeretett volna (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Molnár Gusztávot párja végig támogatta

A szép emlékek mellett persze nem titok, hogy a kapcsolatuk alatt a nehézségekből is bőven kijutott nekik, hiszen 2024 decemberében Guszti még korántsem volt túl a betegségén, hiába igyekezett azt mutatni.

„Egy évvel ezelőtt a legnagyobb vágyam az volt, hogy ne legyenek többé titkaim. Beszéltem arról, hogy minden milyen jó, de azt éreztem, hogy még mindig hazudok. Úgy éreztem, hogy tudom, hogy bajban vagyok és nem mondok igazat, de csak azért, mert én majd rendbe teszem az életem egy-két hét alatt, és akkor már nem kell hazudnom” – vallotta be.

Ezek után én azt a szilvesztert egy pszichiátrián töltöttem. Most már könnyen beszélek róla, és hálás vagyok az új életemért, de nyilván szokom még ezt. Végre stabilnak érzem magam, bár nyilván vannak kilengéseim, amikor szomorúbb vagyok, vagy elöntenek nehéz érzelmek, viszont megjelent a hála az életemben, ami nagyon fontos. Az elmúlt 4-5 évben ez a decemberi időszak mindig rettenetes volt. Tehát kórházból, pszichiátriára, onnan detoxba kerültem. De most nagyon klassz volt, hogy végre nem ez van, hiszen lett egy nagyon jó munkahelyem, amit iszonyatosan szeretek, ott volt mellettem Dorina, aki végig támogatott, sőt két hónap és jön a kislányunk is

– folytatta.