"Pontosan egy éve" - Szívmelengető fotóval jelentette be a hírt Mikes Anna

Örömmel számolt be egy fontos évfordulóról a közösségi oldalán Mikes Anna. A gyönyörű táncosnő és férje, Krausz Gábor a TV2 Dancing with the Stars című táncos vetélkedőjében ismerkedett meg, majd hamarosan fény derült arra, immár nem csak a parketten alkotnak egy párt. A szerelmesek néhány hónapja házasodtak össze, ma pedig már egy évfordulót ünnepelhetnek meg.

Mikes Anna és Krausz Gábor boldogsága nem is lehetne teljesebb / Fotó: pana

Szívmelengető fotót osztott meg Mikes Anna

Ma egy éve kérted meg a kezem

- jelentette be a 24 óráig elérhető Instagram-történetében a táncosnő, Krausz Gábor megjelölésével, mialatt egy fényképet is közzétett a boldog pillanatról.

Ma egy éve kérte meg Mikes Anna kezét Krausz Gábor / Fotó: Instagram