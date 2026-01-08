Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
"Pontosan egy éve" - Szívmelengető fotóval jelentette be a hírt Mikes Anna

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 16:40
A táncosnő és Krausz Gábor néhány hónapja mondta ki a boldogító igent. Mikes Anna most örömmel számolt be egy fontos évfordulóról.
Örömmel számolt be egy fontos évfordulóról a közösségi oldalán Mikes Anna. A gyönyörű táncosnő és férje, Krausz Gábor a TV2 Dancing with the Stars című táncos vetélkedőjében ismerkedett meg, majd hamarosan fény derült arra, immár nem csak a parketten alkotnak egy párt. A szerelmesek néhány hónapja házasodtak össze, ma pedig már egy évfordulót ünnepelhetnek meg.

Mikes Anna és Krausz Gábor boldogsága nem is lehetne teljesebb / Fotó: pana

Szívmelengető fotót osztott meg Mikes Anna

Ma egy éve kérted meg a kezem

- jelentette be a 24 óráig elérhető Instagram-történetében a táncosnő, Krausz Gábor megjelölésével, mialatt egy fényképet is közzétett a boldog pillanatról. 

Ma egy éve kérte meg Mikes Anna kezét Krausz Gábor / Fotó:   Instagram

Az eljegyzésre egyébként a Maldív-szigeteken került sor, amit hamarosan az álomba illő menyegzővel koronáztak meg - a pár 2025-ös éve tehát nem is alakulhatott volna kedvezőbben, a jelek szerint pedig még számtalan, hasonlóan boldog esztendő vár rájuk.

 

 

