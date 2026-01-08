"Pontosan egy éve" - Szívmelengető fotóval jelentette be a hírt Mikes Anna

Örömmel számolt be egy fontos évfordulóról a közösségi oldalán Mikes Anna. A gyönyörű táncosnő és férje, Krausz Gábor a TV2 Dancing with the Stars című táncos vetélkedőjében ismerkedett meg, majd hamarosan fény derült arra, immár nem csak a parketten alkotnak egy párt. A szerelmesek néhány hónapja házasodtak össze, ma pedig már egy évfordulót ünnepelhetnek meg.
Ma egy éve kérted meg a kezem
- jelentette be a 24 óráig elérhető Instagram-történetében a táncosnő, Krausz Gábor megjelölésével, mialatt egy fényképet is közzétett a boldog pillanatról.
Az eljegyzésre egyébként a Maldív-szigeteken került sor, amit hamarosan az álomba illő menyegzővel koronáztak meg - a pár 2025-ös éve tehát nem is alakulhatott volna kedvezőbben, a jelek szerint pedig még számtalan, hasonlóan boldog esztendő vár rájuk.
