Mága Zoltánék lélegeztetőgépet ajándékoztak

Az est bevételéből egy nagy értékű, korszerű lélegeztetőgépet vásároltunk és adtunk át a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztálya számára. A cél megvalósításához Székesfehérvár Önkormányzata 1 millió forinttal járult hozzá, Cser-Palkovics András támogatásával. A nemzeti összetartozás jegyében 3 millió forinttal támogattuk a kárpátaljai magyar gyermekeket és időseket. Mert hisszük: a határok nem választhatják szét a szíveket. Aki magyar, az hozzánk tartozik – akár itt él, akár a határon túl.

A színpadon együtt ünnepeltek velünk:

Bodrogi Gyula, Szacsvay László, Básti Juli, Koltai Róbert,

Sümegi Eszter, Fischl Mónika, Molnár Levente,

Nyerges Attila és Alapi István.

Külön öröm számomra, hogy gyermekeim, Jennifer és Zoli is színpadra léptek.

Székesfehérvár ezen az estén megmutatta, mit jelent az összefogás: ha szeretetből és felelősséggel cselekszünk, együtt valódi értéket tudunk teremteni.