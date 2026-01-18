Mága Zoltánék lélegeztetőgépet ajándékoztak

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
2026. január 18.
A székesfehérvári gyermekosztálynak adományoztak Mága Zoltánék.
Mága Zoltán Facebook-oldalán számolt be arról, hogy lélegeztetőgépet ajándékoztak a székesfehérvári gyermekosztálynak. Nagy sikerrel folytatódott az Újévi Koncert Székesfehérváron: zsúfolásig megtelt az Alba Regia Sportcsarnok, és ismét bebizonyosodott, hogy amikor beteg gyermekekről, kórházakról és segítségről van szó, Székesfehérvár közönsége példamutató módon összefog. Ez az este a békéről, a szeretetről és az összetartozásról szólt.

Mága Zoltán újévi koncert 2026
Fotó: Facebook

Az est bevételéből egy nagy értékű, korszerű lélegeztetőgépet vásároltunk és adtunk át a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztálya számára. A cél megvalósításához Székesfehérvár Önkormányzata 1 millió forinttal járult hozzá, Cser-Palkovics András támogatásával. A nemzeti összetartozás jegyében 3 millió forinttal támogattuk a kárpátaljai magyar gyermekeket és időseket. Mert hisszük: a határok nem választhatják szét a szíveket. Aki magyar, az hozzánk tartozik – akár itt él, akár a határon túl.


A színpadon együtt ünnepeltek velünk:
Bodrogi Gyula, Szacsvay László, Básti Juli, Koltai Róbert,
Sümegi Eszter, Fischl Mónika, Molnár Levente,
Nyerges Attila és Alapi István.
Külön öröm számomra, hogy gyermekeim, Jennifer és Zoli is színpadra léptek.
Székesfehérvár ezen az estén megmutatta, mit jelent az összefogás: ha szeretetből és felelősséggel cselekszünk, együtt valódi értéket tudunk teremteni.

- fogalmazott Mága Zoltán.

