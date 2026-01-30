Kulcsár Edina kiállt a pedagógusok fizetése mellett! „Sikerült vonzóbbá tenni ezt az irányt”

„Aki pedagógusnak megy, az egy nagyon nemes hivatást választ magának” - mondta Kulcsár Edina közösségi oldalán. A korábbi szépségkirálynő elmondása szerint mindenben szereti a jót megtalálni. De miért is hangsúlyozta ezt ki Edina? „Ha visszaemlékszünk, akkor volt olyan, hogy a pedagógusokat és az orvosokat nem becsülik meg. Szerettem volna utánanézni és bizony vannak olyan dolgok, amik abszolút javuló tendenciát mutatnak” - árulta el Edina, aki ezután mindezt számokkal is bizonyította.

Kulcsár Edina gyerekei miatt csak köszönetet tud mondani az oktatásban dolgozóknak (Fotó: Kunos Attila)

Kulcsár Edina statisztikákkal bizonyította állítását

2024 januárjában átlagosan 32,2%-os béremelés történt, aztán egy évvel később újabb 21,2%-al növelték átlagosan a béreket. Most január elsejére pedig ismét átlagos 10-15%-al nőtt a pedagógusok bére. Ezek szerintem nagyon-nagyon szép számok, és azt gondolom, hogy mára abszolút sikerült vonzóbbá tenni ezt az irányt is

– mesélte a sztárfeleség, aki ismét a számok nyelvén szólalt meg.

Ezek után Edina csak háláját tudta kifejezni a tanároknak. „Nagyon megérdemelnek mindenféle megbecsülést és köszönetet. Ezt szerintem minden anyuka nevében mondhatom” - mondta videójában Kulcsár Edina.

Kulcsár Edina és G.w.M az egészségügyről is ugyanazt gondolják (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina nem akar konfliktust

Én nem szeretnék senkit sztárolni. Nem szeretem, amikor csak a negatív dolgokra irányítják a hangsúlyt. Csak a pozitívumokkal szeretek foglalkozni és rámutatni ezekre. Nyilván vannak olyan dolgok, amik lehetnek jobbak, de azoknak is szeretek utána járni, hogy mi lehet a probléma

– zárta TikTok-videóját a négygyermekes családanya.