Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kulcsár Edina kiállt a pedagógusok fizetése mellett! „Sikerült vonzóbbá tenni ezt az irányt”

oktatás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 15:07
Kulcsár Edinapedagógus
A négygyermekes családanyának fontos az oktatás kérdése. Kulcsár Edina szerint a pedagógusok fizetése közel sem olyan szörnyű, mint ahogyan azt a baloldal szereti feltüntetni.
Bors
A szerző cikkei

„Aki pedagógusnak megy, az egy nagyon nemes hivatást választ magának” - mondta Kulcsár Edina közösségi oldalán. A korábbi szépségkirálynő elmondása szerint mindenben szereti a jót megtalálni. De miért is hangsúlyozta ezt ki Edina? „Ha visszaemlékszünk, akkor volt olyan, hogy a pedagógusokat és az orvosokat nem becsülik meg. Szerettem volna utánanézni és bizony vannak olyan dolgok, amik abszolút javuló tendenciát mutatnak” - árulta el Edina, aki ezután mindezt számokkal is bizonyította.

20220421 KULCSÁR EDINA 4O9A0769 KUNOS
Kulcsár Edina gyerekei miatt csak köszönetet tud mondani az oktatásban dolgozóknak (Fotó: Kunos Attila)

Kulcsár Edina statisztikákkal bizonyította állítását

2024 januárjában átlagosan 32,2%-os béremelés történt, aztán egy évvel később újabb 21,2%-al növelték átlagosan a béreket. Most január elsejére pedig ismét átlagos 10-15%-al nőtt a pedagógusok bére. Ezek szerintem nagyon-nagyon szép számok, és azt gondolom, hogy mára abszolút sikerült vonzóbbá tenni ezt az irányt is

– mesélte a sztárfeleség, aki ismét a számok nyelvén szólalt meg.

Ezek után Edina csak háláját tudta kifejezni a tanároknak. „Nagyon megérdemelnek mindenféle megbecsülést és köszönetet. Ezt szerintem minden anyuka nevében mondhatom” - mondta videójában Kulcsár Edina.

20250826_Nyerő páros_MG_MW 030
Kulcsár Edina és G.w.M az egészségügyről is ugyanazt gondolják (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina nem akar konfliktust

Én nem szeretnék senkit sztárolni. Nem szeretem, amikor csak a negatív dolgokra irányítják a hangsúlyt. Csak a pozitívumokkal szeretek foglalkozni és rámutatni ezekre. Nyilván vannak olyan dolgok, amik lehetnek jobbak, de azoknak is szeretek utána járni, hogy mi lehet a probléma

– zárta TikTok-videóját a négygyermekes családanya.

@edinakulcsar_official

Ne csak a rosszat vegyük észre!🥰

♬ eredeti hang - Kulcsár Edina

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu