Kulcsár Edina kiállt a pedagógusok fizetése mellett! „Sikerült vonzóbbá tenni ezt az irányt”

„Aki pedagógusnak megy, az egy nagyon nemes hivatást választ magának” - mondta Kulcsár Edina közösségi oldalán. A korábbi szépségkirálynő elmondása szerint mindenben szereti a jót megtalálni. De miért is hangsúlyozta ezt ki Edina? „Ha visszaemlékszünk, akkor volt olyan, hogy a pedagógusokat és az orvosokat nem becsülik meg. Szerettem volna utánanézni és bizony vannak olyan dolgok, amik abszolút javuló tendenciát mutatnak” - árulta el Edina, aki ezután mindezt számokkal is bizonyította.
2024 januárjában átlagosan 32,2%-os béremelés történt, aztán egy évvel később újabb 21,2%-al növelték átlagosan a béreket. Most január elsejére pedig ismét átlagos 10-15%-al nőtt a pedagógusok bére. Ezek szerintem nagyon-nagyon szép számok, és azt gondolom, hogy mára abszolút sikerült vonzóbbá tenni ezt az irányt is
– mesélte a sztárfeleség, aki ismét a számok nyelvén szólalt meg.
Ezek után Edina csak háláját tudta kifejezni a tanároknak. „Nagyon megérdemelnek mindenféle megbecsülést és köszönetet. Ezt szerintem minden anyuka nevében mondhatom” - mondta videójában Kulcsár Edina.
Én nem szeretnék senkit sztárolni. Nem szeretem, amikor csak a negatív dolgokra irányítják a hangsúlyt. Csak a pozitívumokkal szeretek foglalkozni és rámutatni ezekre. Nyilván vannak olyan dolgok, amik lehetnek jobbak, de azoknak is szeretek utána járni, hogy mi lehet a probléma
– zárta TikTok-videóját a négygyermekes családanya.
