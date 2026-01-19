Klajkó Szandra vallomása: „Már nyolc éve együtt”

Klajkó Szandra sokoldalú előadó, most pedig mindent egybefűz, amit szeret! Zene, tánc, színpad: a mindennapjait átszövi a művészet. Több mint két évtizedes színpadi múlttal rendelkezik, mégis meg tud újulni még mindig. A Borsnak nyolc éve tartó kapcsolatáról is vallott.

Klajkó Szandra és Dóka Attila nyolc éve zenél együtt, az énekesnő pedig már több mint két évtizede van a színpadon (Fotó: Juhász Melinda)

Klajkó Szandra új klipje: „Ott forgattuk, ahol lakom”

A napokban megjelent Klajkó Szandra legújabb videóklipje az „Ennyi nekem is jár!” A dalt ezúttal nem Szandra, hanem Dóka Attila szerezte.

„Már nyolc éve együtt alkotunk Atival. A dalaimat általában én írom, de annyira jól rá tud hangolódni a világomra, valahogy mindig ráérez arra, amit éppen megélek. Az »Újjászülettem« című dalommal is így volt, ami a második nagylemezem címadója lett. Az új videóklip azért is nagyon személyes, mert ott forgattuk, ahol lakom, ráadásul én vágtam és fényeltem ismét!” – újságolta el lapunknak a spiritualitással is jó barátságban lévő Szandra.

„Idén leszek 22 éve hivatalosan is a zenei pályán, és mennyi minden történt ebben a 22 évben! Megjelent egy zenekaros és két szóló nagylemezem. Azt sem felejtem el, hogy az Ultrapoppal is szuper sikereket értünk el. Hálás vagyok! És a sor itt még nem ér véget: rengeteg produkció, Léleklazító élőzenés estek… Három Budapest Park és egy Budapest Sportaréna buli a Szandra & The Ghost formációval is maga volt a csoda! Ahogy csoda minden alkalom, amikor a művészetemmel mosolyt csalhatok az emberek arcára, legyen a közönség tíz, vagy tízezer fős: a lényeg, hogy lazítsanak, felszabaduljanak!”

A sokoldalú énekesnő egy produkcióba gyúrja a számára fontos művészeti ágakat (Forrás: Klajkó Szandra)

Mindent egybe: jön a diszkó színház

A Nürnberg című hollywoodi filmben is látható Klajkó Szandra most pedig nagy dobásra készül:

„Ebben az évben mindent, amit eddig csináltam, összefűzök. Megteremtjük az emlékezés színterét: a Disco Színházat. Itt a történetmesélés, tánc, éneklés, zene, buli, jelmezek, látványelemek – mind összeérnek! Ahogy eddig is, én leszek a koreográfus, táncolok, színészet is lesz benne és énekelek... Ja! és a történetet is kitaláltam már! Izgi lesz!” – kacsintott a Spy The Ghost formációval idén is számtalan helyszínre ellátogató énekesnő, aki – ha mindez nem lenne elég! – év elején még egy hangoskönyvhöz is adja a hangját!