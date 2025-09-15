Ezt látnod kell! Kísérteties a hasonlóság Natalia Oreiro és a magyar énekesnő között

Klajkó Szandra életét meglepő véletlenek szövik át – amik talán nem is annyira véletlenek, sokkal inkább sorsszerű események, különleges hívások és kapcsolódások. Így volt ez Natalia Oreiro esetében is.

Natalia Oreiro Budapesten van épp: A Vad angyal sztárja a TV2 műsora miatt jött, a közönségtalálkozón pedig Klajkó Szandrával is újra találkozott (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

25 éve már találkoztak...

Az énekes-táncosnő, Klajkó Szandra épp nyáron idézte fel a Borsnak nyilatkozva egy meghatározó gyerekkori élményét, ami Natalia Oreiróhoz köti, majd alig néhány hónappal később jött a hír: a világsztárként ünnepelt Vad angyal Budapestre érkezik… Nem volt kérdés, hogy újra találkozniuk kell.

A 25 évvel ezelőtt találkozásukról így mesélt a Borsnak:

„Nagy Vad angyal-rajongó voltam, és mikor a főszereplő, Natalia Oreiro Budapestre jött, éreztem, hogy nekünk kapcsolódnunk kell. Ki is mentünk a tömegbe, hogy láthassuk őt, és már akkor nagyon erős megérzésem volt. Anyukám egy kis időre kiállt a sorból, majd pár perc múlva izgatottan jött oda hozzám és a tesómhoz, és közölte: mennünk kell. Nem értettük, hogy miért kell kiállnunk a sorból… Aztán kiderült, hogy dohányzás közben összebarátkozott egy pincérrel, aki a szendvicseket vitte Nataliának, és soron kívül odavitt minket hozzá! Elmondhatatlan érzés volt! Jött egy sugallat, hogy adjam neki a gyűrűmet, és így is tettem. Később láttam az újságokban a fotókon, hogy rajta volt az ékszer!” – mesélte még júliusban lapunknak Klajkó Szandra, aki most szombat délelőtt el is látogatott Natalia Oreiro tiszteletére szervezett közönségtalálkozóra.

Huszonöt évvel ezelőtt Klajkó Szandra és testvére különleges körülmények között találkozott a világsztárral... (Fotó: Klajkó Szandra)

Klajkó Szandra és Natalia Oreiro: „Nekünk kapcsolódnunk kellett”

Ahogy azt lapunk korábban megírta, a Vadangyal színésznője a Sztárban Sztár All Stars versenyében lesz vendégzsűri vasárnap délután.

Most újra közös kép készült, Szandra pedig egy lemezét is átadta az énekesnőnek, akivel a fotójukat látva még a külső hasonlóság is megvan, a belső rezonálásról nem is beszélve!

Natalia Oreiro és Klajkó Szandra életútja nagyon hasonló (Fotó: Klajkó Szandra)

„Annak idején még kislányként, mikor néztem őt a tévében, épp miatta fogalmaztam, hogy az én utam az előadóművészet! Már akkor érezem, hogy az út, amit bejár, az én jövőm is” – fogalmazott a Borsnak, majd felidézte: