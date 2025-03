Kiszel Tünde arab hercegnőként fedte fel kebleit a dubaiaknak

Ismét elhagyta az országot mindenki kedvenc naptárdívája, Kiszel Tünde.

Kiszel Tünde külföldön is tarol kebleivel Fotó: Forrás: Bors archív

Az Egyesült Arab Emírségek is megismerhette a díva nevezetességét, történetesen hatalmas kebleit. Lányával közösen pózolva mutatta be mennyire jól érzik magukat, miután itt hagyták országunkat. Anya-lánya összeöltözött, mindketten fekete ruhát viselnek, semmi sem cáfolhatja meg mennyire szoros kapcsolatban is állnak.

Itt a kép, amelyen látható, Kiszel Tünde ruhája igen szabadon hagyja görögdinnye méretű kebleit: