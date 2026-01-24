Minden szív elolvad ma a TV2-n: Schmuck Andor szívszorító gesztust tett a Kincsvadászokban halála előtt

Ma este visszatér a TV2 sikerműsorának VIP kiadása. A Kincsvadászok hétvégi epizódjaiba ezúttal is hírességek hozzák el értékesnek hitt tárgyaikat, de hogy születik-e nagy üzlet, az ezúttal is a kereskedőkön, na meg az eladókon múlik. Az első adásban Schmuck Andor is szerepel, aki egy idős hölgy megsegítése miatt vállalta el a szereplést már betegségével harcot vívva.

Schmuck Andor betegségével küzdve lepte meg a Kincsvadászok szereplőit (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Schmuck Andor ajándékkal érkezik

A politikus tavaly a TV2 Nagy Duett című műsorában jelentette be, hogy életmentő kezelések várnak rá, de pár hónappal később örökre lehunyta szemét. A közkedvelt közéleti személyiség egyik utolsó televíziós forgatása a Kincsvadászok VIP volt, ami ma este kerül adásba. Schmuck Andor nem üres kézzel érkezik a stúdióba, mindenkinek egy névre szóló, gravírozott ollót ad, azzal a felkiáltással, hogy „ne vágjatok át”, mesélte el korábban Dr. Katona Szandra, aki azóta is minden nap gondol a politikusra. Mint ismert, Schmuck Andor egyik életcélja a szépkorúak segítése, közösségük építése volt, ezért is alapította meg a Tisztelet Társaságát. Ezért nem meglepő, hogy a Kincsvadászok műsorban is egy nyugdíjas hölgy kérésére szerepel.

Először is, azért jöttem, mert elismerésem a műsornak, mert vissza hozta azt, hogy lehet a tárgyakat szeretni, lehet a tárgyaknak története. Lehet az egy kis villa, lehet az egy festmény, igenis szeressük a tárgyakat, amik körülvesznek minket. Be kell vallanom, most idegen képpel ékeskedek, mert nem az enyém, hanem egy nagyon kedves nyugdíjas hölgyé, aki megkért, próbáljam meg itt eladni, mert az unokája Írországban tanul és őt szeretné segíteni, támogatni!

– mondja a Victor Vasarely festmény másolatról Schmuck Andor, majd hozzáteszi, hogy 390 ezer forintot szeretne érte kapni, mert ő annyit adott érte az idős hölgynek.

Hogy végül lesz-e üzlet, az kiderül a Kincsvadászok VIP mai adásából, a Tények Plusz után 19.15-től a TV2-őn!



