Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Oszvald Marika óriási kockázatot vállalt egy különleges szerepért

Oszvald Marika
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 08:30
artistaoperettFővárosi Nagycirkusz
Az ünnepelt operett szubrett alakítja a főszerepet a Fővárosi Nagycirkusz új, karácsonyi műsorában. Oszvald Marika ezúttal egy kedves mesehős, Holle anyó bőrébe bújik. A szerep azonban korántsem egyszerű!
Kóré Károly
A szerző cikkei

Különleges szerepkörben tűnik fel Oszvald Marika. A színművésznőt a közönség elsősorban a Budapesti Operettszínház szubrettjeként ismeri. Láthatták már többek között a Csárdáskirálynő, a Mosoly országa és a Marica grófnő című remekművekben, most azonban a Fővárosi Nagycirkusz Holle anyó című, karácsonyi műsorában alakíthatja a bájos mesefigurát.

Oszvald Marika nem fél a magasban
Oszvald Marika a cirkuszban lép fel  Fotó: Simon Moricz-Sabjan

Oszvald Marika nem fél a magasban

A Kossuth-díjas színművésznőtől nem idegen a mozgás világa, hiszen az operettekben rendszeresen hány cigánykerekeket.

Fiatalkoromban toronyugró és szertornász is voltam 

– jegyezte meg Marika, aki egyébként korábban már szerepelt az artistaművészet hazai fellegvárában. Akkor a Cirkuszhercegnő című előadásban tűnt fel, mi több, egy kunsztot is bemutatott: gömbön járt. Erre egyébként ma is képes, bár saját bevallása szerint az utóbbi időkben nem gyakorolta. Most pedig az örökifjú operettsztár egyenesen a kupolába készül és izgatottan várja az október 19-i debütálását.

Hétfőn tartjuk az olvasópróbát. Kíváncsi vagyok, hogyan illeszkedik be a karakterem a műsorfolyamba. Remélhetőleg felhúznak a magasba, így ismét részt vehetek egy cirkuszi attrakcióban 

– mosolygott a művésznő.

A magyar cirkuszkultúra egyébként szervesen összefonódott az operettel, hiszen az artisták, főleg a lovasakrobaták és az ugródeszkások szívesen használják a produkcióik alatt Kálmán Imre és Lehár Ferenc melódiáit. A Budapesti Operettszínházban pedig jelenleg is fut a Cirkuszhercegnő című darab, melyben akrobaták is fellépnek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu