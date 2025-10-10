Oszvald Marika óriási kockázatot vállalt egy különleges szerepért

Különleges szerepkörben tűnik fel Oszvald Marika. A színművésznőt a közönség elsősorban a Budapesti Operettszínház szubrettjeként ismeri. Láthatták már többek között a Csárdáskirálynő, a Mosoly országa és a Marica grófnő című remekművekben, most azonban a Fővárosi Nagycirkusz Holle anyó című, karácsonyi műsorában alakíthatja a bájos mesefigurát.
A Kossuth-díjas színművésznőtől nem idegen a mozgás világa, hiszen az operettekben rendszeresen hány cigánykerekeket.
Fiatalkoromban toronyugró és szertornász is voltam
– jegyezte meg Marika, aki egyébként korábban már szerepelt az artistaművészet hazai fellegvárában. Akkor a Cirkuszhercegnő című előadásban tűnt fel, mi több, egy kunsztot is bemutatott: gömbön járt. Erre egyébként ma is képes, bár saját bevallása szerint az utóbbi időkben nem gyakorolta. Most pedig az örökifjú operettsztár egyenesen a kupolába készül és izgatottan várja az október 19-i debütálását.
Hétfőn tartjuk az olvasópróbát. Kíváncsi vagyok, hogyan illeszkedik be a karakterem a műsorfolyamba. Remélhetőleg felhúznak a magasba, így ismét részt vehetek egy cirkuszi attrakcióban
– mosolygott a művésznő.
A magyar cirkuszkultúra egyébként szervesen összefonódott az operettel, hiszen az artisták, főleg a lovasakrobaták és az ugródeszkások szívesen használják a produkcióik alatt Kálmán Imre és Lehár Ferenc melódiáit. A Budapesti Operettszínházban pedig jelenleg is fut a Cirkuszhercegnő című darab, melyben akrobaták is fellépnek.
