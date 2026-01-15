Elképesztő változás, ilyen hatása van a Kincsvadászok műsornak

Elképesztő sikersztori a TV2 műtárgy-kereskedő show-ja. Nagy rajongótábora van a Kincsvadászok műsornak, rengetegen kezdtek el amatőr szinten régiségeket gyűjteni. Molnár Viktor szerint érezhetően megnőtt az érdeklődés, kibővült a vásárlók palettája az ő üzletében is.

A Kincsvadászok szereplői örülnek, hogy a műsor hatással van az emberekre (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok miatt megnőtt az érdeklődés a régiségekre

A TV2 műtárgy-kereskedő műsora az elmúlt két év egyik legsikeresebb televíziós tartalma. A Kincsvadászok hatással van az emberekre, megnőtt a kereslet a régiségek felé, nemcsak felnőttek, de a fiatalabb generációkból is sokan kezdtek el kincseket keresni.

„Ma már egészen csekély összegekért lehet nagyon esztétikus, szép dolgokat venni lakásdekoráció céljából, mindenki talál a lehetőségének, pénztárcájához mérten” – mondta Molnár Viktor, a Kincsvadászok kereskedője, aki széppé varázsolta a bácsalmási gyilkosság árváinak karácsonyát.

Én ma már nem igazán járok kutatni piacokra, mert olyan mennyiségű tárgyat hoznak, a műsornak is köszönhetően, hogy néha már így is meghaladja a kapacitásunkat. Én kifejezetten örülök, hogy a Kincsvadászok miatt, miattunk megnőtt az érdeklődés a régiségek felé, jobban fókuszba került a műfaj, kinyíltak előttük lehetőségek, hogy máshogy tegyék széppé a környezetüket. Nekem külön öröm, hogy azt látom, hogy egészen fiatalok, akár 10 éves forma gyerekek jönnek hozzánk. Engem hívtak iskolákba is, hogy menjek beszélgessek a gyerekekkel a régiségekről, erről a szakmáról, ami nekem hatalmas öröm! Mert ezt a szakmát, a nevelést egészen fiatalon el lehet kezdeni, ami aztán akár végig is kísérhet egy egész életet. Persze, nem lesz mindenki gyűjtő, nem is kell, de ha azt elérjük, hogy sokkal inkább tesznek kultúrát a környezetükbe, akkor én nagyon boldog leszek!

A Kincsvadászok sztárja, Molnár Viktor életébe sok pozitívumot hozott a műsor (Fotó: TV2)

Leszólítják az utcán

Amióta szerepel a Kincsvadászok műsorban az Amikor galéria tulajdonosa, mindenhol felismerik.

Rengeteg olyan van, hogy odajönnek az utcán, vagy máshol, hogy szeretnének közös fotót. Sokkal nagyobb aktivitás van körülöttem, amióta szerepelek a műsorban. Sok pozitívumot hozott az életembe a Kincsvadászok, és itt nem az ismertségre gondolok. Nagyon sok erőt ad az az elképesztően sok pozitív visszajelzés, amit kapok, kapunk mindannyian a nézőktől. Ráadásul vettem nagyon sok tárgyat a műsorban, aminek nagyon örültem, olyanokat is, amiben mások nem is látnak fantáziát. Nekem ez is egy visszaigazolás, hogy egyedi az, amit képviselek.



