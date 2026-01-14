Egyik napról a másikra borult fel a Kincsvadászok kereskedőjének élete

A TV2 Kincsvadászok műsora rövid idő alatt a hazai televíziózás egyik legnagyobb sikere lett: nézők tömegei ülnek le estéről estére a képernyők elé, hogy hétköznapi emberek különleges tárgyai és nagyon is emberi reakciók találkozzanak. A széria ereje nem a harsány show-elemekben, hanem az őszinte megszólalásokban, a valódi történetekben és a szereplők hitelességében rejlik. A váratlan népszerűség azonban nemcsak elismerést, hanem bizonyos terheket is hozott azok számára, akik a kamerák elé álltak.

A Kincsvadászok töretlen népszerűségnek örvend, Molnár Viktor egyáltalán nem számított ekkora sikerre (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok szereplői komoly sikereket arattak

Molnár Viktor a Palikék Világa podcastben beszélt arról, milyen volt kívülállóként belecsöppenni ebbe az új, intenzív világba, és hogyan élte meg a hirtelen jött figyelmet.

Nagyjából köztudott, hogy televíziós szempontból teljesen kívülállóként érkeztünk a műsorba. Belecsöppentem egy olyan világba, amiről fogalmam nem volt, soha nem láttam bele, a legcsekélyebb mértékben sem. Ehhez képest nyakunkba zúdult egy olyan őrület, amit mentálisan és fizikailag is feldolgozni egy őrületes nagy teher

– kezdte Molnár Viktor.

Molnár Viktor egy bácsalmási nehéz sorsú családnak segített, egy ország mozdult meg a jótékonysági felhívásra (Fotó: TV2)

A műsor sikerével együtt érkeztek a mindennapi életet alapjaiban felforgató következmények is, amelyekkel korábban egyáltalán nem számolt.

Vannak olyan terhei, mint például a megnövekedett telefonhívások, a személyesen történő megkeresések, amit az ember képtelen maximálisan lekezelni. Egyszerűen lehetetlen ennyi üzenetre válaszolni, ennyi kérdésre reagálni, miközben a nap továbbra is csak huszonnégy órából áll. Az emberek sokszor azt gondolják, hogy elküldenek egy üzenetet, és rögtön választ is kapnak

– fogalmazott.

Amikor a népszerűség felelősséggé válik

Molnár Viktor szerint a siker szinte azonnal érezhető volt, még őt magát is meglepte, milyen gyorsan és milyen mértékben változott meg az élete.

Erre abszolút nem voltam felkészülve, és talán még a műsor készítői sem számítottak arra, hogy ekkora sikere lesz. Teljesen más lett a galériám élete, rengeteg megkeresés történt, szinte azonnal

– mesélte.

Úgy látja, a Kincsvadászok azért tudott megszólítani ennyi embert, mert egészen új hangulatot hozott a képernyőre.

Ez a műsor teljesen más, mint amit eddig a televíziózásban megszoktunk. Ilyen formátum, ilyen hangulat korábban nem nagyon volt. Ráadásul olyan emberek szerepelnek benne, akiknek nincs klasszikus televíziós tapasztalatuk, ezért a megnyilvánulások nagyon emberiek, nagyon őszinték. Talán ez az, ami igazán megérinti a nézőket

– fejtette ki Molnár Viktor műtárgybecsüs.