Itt lesz Jákli Mónika végső nyughelye: szomorkás, esős időben vesznek búcsút a sztáranyukától

Az elmúlt hetekben az egész országot sokkolta a hír: mindössze 31 évesen elhunyt Jákli Mónika. A tragédia híre családját, barátait és követőit is mélyen megrendítette. Jákli Mónikát a mai napon helyezik örök nyugalomra. A haláleset hivatalos vizsgálata jelenleg is folyamatban van, és az illetékes hatóságok közúti balesetként vizsgálják az ügyet, ami változatlan.
Az elmúlt hetekben mindenkit megrázott a tragikus hír, amely egy fiatal édesanya életének hirtelen végét jelentette. Jákli Mónika mindössze 31 éves volt, amikor egy végzetes közlekedési balesetben életét vesztette. A család korábban bejelentette, hogy a mai napon, 11 órakor helyezik örök nyugalomra. A tragédia a sztárvilágot sem hagyta érintetlenül, ugyanis rengeteg barátja volt, akik korábban jelezték, hogy személyesen is részt vesznek majd a búcsún. Lapunk a temetésen személyesen vett részt, ahol megrázó fotók készültek, kiderült, hol helyezik örök nyugalomra az elhunyt influenszert.
Jelenleg zajlik a szertartás, utána fogják végső útjára kísérni Jákli Mónikát. Boráros Gábor is részt vesz a szertartáson, de információink szerint a kislánya nem vesz részt a búcsúban.
