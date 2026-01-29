Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Itt lesz Jákli Mónika végső nyughelye: szomorkás, esős időben vesznek búcsút a sztáranyukától

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 11:41
A mai napon helyezik végső nyugalomra a fiatalon elhunyt édesanyát. Jákli Mónika temetésén jártunk, megrázó képek készültek a helyszínen.
Ko. K.
A szerző cikkei

Az elmúlt hetekben az egész országot sokkolta a hír: mindössze 31 évesen elhunyt Jákli Mónika. A tragédia híre családját, barátait és követőit is mélyen megrendítette. Jákli Mónikát a mai napon helyezik örök nyugalomra. A haláleset hivatalos vizsgálata jelenleg is folyamatban van, és az illetékes hatóságok közúti balesetként vizsgálják az ügyet, ami változatlan.

Jákli Mónika halála megrázta a barátait, megrendülten vesznek búcsút az elhunyt édesanyától (Fotó: Archív)

Jákli Mónika végső nyughelye

Az elmúlt hetekben mindenkit megrázott a tragikus hír, amely egy fiatal édesanya életének hirtelen végét jelentette. Jákli Mónika mindössze 31 éves volt, amikor egy végzetes közlekedési balesetben életét vesztette. A család korábban bejelentette, hogy a mai napon, 11 órakor helyezik örök nyugalomra. A tragédia a sztárvilágot sem hagyta érintetlenül, ugyanis rengeteg barátja volt, akik korábban jelezték, hogy személyesen is részt vesznek majd a búcsún Lapunk a temetésen személyesen vett részt, ahol megrázó fotók készültek, kiderült, hol helyezik örök nyugalomra az elhunyt influenszert.

Jákli Mónika temetésén megrázó képek készültek, az esős idő még szomorúbbá tette ezt a nehéz napot (Fotó: Bors)

Jelenleg zajlik a szertartás, utána fogják végső útjára kísérni Jákli Mónikát. Boráros Gábor is részt vesz a szertartáson, de információink szerint a kislánya nem vesz részt a búcsúban. 

Jákli Mónika temetésén megrázó fotók készültek, itt fogják végső nyugalomra helyezni az alistáli temetőben (Fotó: Bors)

 

Jákli Mónika temetésén a 3 éves kislánya is ott lehet Jákli Mónika január 21-én tragikus balesetet szenvedett a szlovákiai 63-mas úton. A Mercedesével eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról, és a helyszínen életét vesztette. #bors #jáklimónika #gyász #borárosgábor #baleset

