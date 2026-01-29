Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Megszólalt Jákli Mónika temetése előtt Boráros Gábor: "A velem töltött, nem is tudom, hány év alatt haja szála nem görbült"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 10:23 / FRISSÍTÉS: 2026. január 29. 11:36
Ma vesznek végső búcsút az ismert influenszertől. Jákli Mónika volt férje ismét tisztázott néhány kérdést.
Bors
A szerző cikkei

Január 21-én érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Jákli Mónika, akitől a mai napon vesznek végső búcsút. Az ismert influnszer autóbalesetben vesztette életét, amelynek a körülményei továbbra sem tisztázottak, mindeközben pedig számtalan elmélet is szárnyra kapott. Jákli Mónika volt férje, Boráros Gábor ezekre többször reagált, nemrég pedig megint csak jobbnak látta, ha tiszta vizet önt a pohárba a közösségi oldalán: így például ismételten kitért arra, ahogy a szóbeszéd szerint az influenszer távolságtartási végzést kért.

Fontos bejelentést tett Jákli Mónika temetése előtt Boráros Gábor / Fotó: Csaba Agota / RTL-sajtóklub

Ezt mondta el Boráros Gábor, Jákli Mónika temetése előtt

Soha nem tudtam semmilyen távoltartási végzésről. Még most sem tudom, hogy ez tényleg volt, hogy valóban volt-e ilyen végzés. És ahogy azt is elmondtam már, hogy ha volt is ilyen, akkor ezt mindketten több százról is megszegtük, mert ugye mind a ketten mentünk Zoráért, vagy ő hozzám, vagy én őhozzá

- szögezte le Boráros Gábor, a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, majd ezután kitért arra, ahogy előkerültek azok a régi, nem túl kedves hangnemben megfogalmazott üzenetek, amelyeket még Jákli Mónikának küldött. Mint mondta, ezek arra voltak reakciók, ahogy a lányával fenyegették és zsarolták, tettlegesség azonban soha nem következett be.

A velem töltött, nem is tudom, hány év alatt haja szála nem görbült soha, élte a gondtalan életét, amiben soha nem kellett nélkülözni. De hát, amikor már a jó sem jó, elváltak útjaink és elengedtem a kezét

- emelte ki a férfi, aki szerint sokan látták, hova-merre tart Mónika élete, és ki mellett, valamiért azonban mégsem tettek semmit. 

Én valakire vigyázok, hosszú-hosszú évekig, és biztosítok számára mindent, mások meg fél év alatt, vagy néhány hónap alatt sírba teszik. Vajon erről milyen véleménye volna az újdonsült barátnak, vagy a kedves anyukának, akik a hátam mögött szövetkezve és egyezkedve azt hiszik, nem tudom, mire megy ki a játék, azt hiszik, nem tudom, hogy mit beszéltek meg, azt hiszik, nem tudom, hogy miben reménykednek, amit hiába remélnek! 

- tette hozzá.

Boráros Gábor végezetül kijelentette, a továbbiakban egyáltalán nem kíván erről a témáról beszélni, és azt kérte, ne is tegyenek fel neki se Mónikával, se a balesettel kapcsolatban kérdéseket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
