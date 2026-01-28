"Minden apró jel számított volna" – Megszólalt Jákli Mónika édesanyja! Elárulta, min ment keresztül a lánya

Jákli Mónika (†31) tragikus, hirtelen halála az egész közvéleményt sokkolta. A fiatal influenszert és modellként is ismertté vált nőt sokan céltudatosnak, erős személyiségnek és a jövőjét tudatosan tervező fiatalnak ismerték. Az előzetes figyelmeztetés nélküli tragédia azonban mindenkit váratlanul ért. Édesanyja most megszólalt Jákli Mónika halála körülményeiről.

Jákli Mónika halála kapcsán édesanyja elárulta, korábban hogyan érezte magát a lánya (Fotó: Facebook)

Jákli Mónika halála körülményeiről édesanyja szólalt meg

Sokáig hallgatott, de végül az édesanyja, Maya Jákliová úgy döntött, hogy megszólal. Könnyek között beszélt arról, hogy Mónika az utóbbi időben nem volt önmaga. Bár kívülről nyugodtnak tűnt, belül komoly aggodalmak és félelmek nehezedtek rá.

Azt mondta, hogy fáradt. Nem fizikailag, hanem mentálisan. Úgy érezte, hatalmas nyomás nehezedik rá

– emlékezett vissza az anya.

Jákli Mónika édesanyjával sokat utazott korábban (Fotó: Facebook)

Egy titkot árult el a halála előtt

A legmegdöbbentőbb azonban, hogy Mónika halála előtt elárult egy titkot, amely hónapok óta nyomasztotta.

Nem volt hajlandó nyilvánosan beszélni róla, de úgy érzem, ez kulcsszerepet játszott az életében

– mesélte el édesanyja megrendülten egy szlovák napilapnak a Skynews-nak. A család próbált támogatást nyújtani, ám senki sem látta, milyen mélyek voltak Mónika belső vívódásai.

Azt hittük, csak átmeneti időszak, de most már tudom, hogy minden apró jel számított volna

– tette hozzá.

Jákli Mónika exe, Boráros Gábor gondoskodik közös gyermekükről (Fotó: Instagram)

Közúti balesetként vizsgálják az ügyet

A haláleset hivatalos vizsgálata jelenleg is folyamatban van, és az illetékes hatóságok közúti balesetként vizsgálják az ügyet, ami változatlan. Ez tovább táplálja a találgatásokat a nyilvánosság körében. Az édesanya hangsúlyozta: célja nem a hibáztatás, hanem az igazság kiderítése Mónika érdekében.

Barátok és ismerősök érzékeny, segítőkész emberként emlékeznek Mónikára. „Mindig segített másokon, pedig neki is szüksége lett volna támogatásra” – fogalmaztak. Halála olyan űrt hagyott maga után, amelyet nehéz lesz betölteni. Jákli Mónika temetése során holnap valószínűleg számos barát, közeli családtag és híresség tiszteletét teszi majd. Az édesanya biztos benne, hogy egyszer minden rejtély tisztázódik.