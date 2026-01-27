Szívszorító: így reagált Jákli Mónika kislánya édesanyja elvesztésére

Rengetegen megdöbbentek, mikor kiderült, hogy január 21-én egy súlyos autóbaleset következtében elhunyt az ismert influenszer, Jákli Mónika. Még számtalan kérdés maradt a tragédia után, amikre jó eséllyel hamarosan választ kapunk – de addig nem szabad bedőlni a rosszindulatú pletykáknak, amik az utóbbi napokban elterjedtek.

Boráros Gábor és Jákli Mónika / Fotó: Csaba Agota / RTL-sajtóklub

Jákli Mónika édesanya volt, egy kislánnyal ajándékozta meg a világot. A gyermek édesapja, Boráros Gábor már jó ideje nem volt együtt az influenszerrel, de közös lányukat ő is mindennél jobban szereti. Az MMA-harcos most a közösségi oldalán osztotta meg, hogy már elmondta a kislányának, hogy az édesanyja sajnos már sosem tér haza.

Vasárnap este mondtam el neki, hála az égnek nem fogadta olyan rosszul, mint ahogy vártam

– osztotta meg Boráros Gábor, aki ezt írta a szívszorító beszélgetésről: „Gondoljuk kemények és vagányak vagyunk mint állat. Talpig férfiak, akik a harcban az élre törve, bárkit és bármit elpusztítanak, mert olyan k*rva erős bikák vagyunk. Stb... A Mindnél is keményebbek vagyunk. Aztán át értékelődik a kemény, erős és igazi férfi fogalma, amikor - A kislányod előtt ülve, keresed a szavakat, hogy tudd vele közölni számára érthetően, higgadtan, minél óvatosabban de félre értés nélkül, hogy mi történt, hogy miért nem jön soha többé anya.”

Úgy volt, hogy hétfő este nagy bejelentést tesz Boráros Gábor Jákli Mónika halálával kapcsolatban és jó eséllyel tisztáz pár pletykát, de ez elmaradt, mert inkább a kislányával volt – de hamarosan pótolni fogja, legalábbis erről adott tájékoztatást nemrég.