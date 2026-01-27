Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Jákli Mónika halála: Boráros Gábor megszólalt a távoltartási végzésről

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 13:40 / FRISSÍTÉS: 2026. január 27. 14:06
A fiatal influenszer múlt héten vesztette életét egy tragikus autóbalesetben az Alistál és Nagymegyer közötti útszakaszon. Jákli Mónika halála kapcsán beindultak a találgatások.
Mindenki megdöbbent, amikor kiderült, hogy január 21-én egy súlyos autóbaleset következtében elhunyt az ismert influenszer, Jákli Mónika. A baleset körülményei még nem tisztázottak, ennek ellenére már számos elmélet szárnyra kapott. Felmerült a hír, hogy halála előtt Jákli Mónika távolságtartási végzést kért, erre reagált most Boráros Gábor.

Boráros Gábor szerint Jákli Mónika nem kért távoltartási végzést
Jákli Mónika halála: Boráros Gábor szerint ha volt távoltartási végzés, azt mindketten megszegték

Jákli Mónika halála után felröppent a hír, hogy bírósági végzés mondta ki fél éve, Boráros Gábor nem közelítheti meg gyermeke édesanyját. A döntés szerint állítólag Boráros a közös gyermek ügyein kívül semmilyen módon nem kommunikálhatott volna Mónikával, és személyesen legfeljebb 10 méterre közelíthette meg. Boráros Gábor már korábban is tagadta, hogy bármikor távoltartási végzés vonatkozott volna rá.

Az eltiltást, a távolságtartást végzést illető hazugságról csak annyit szeretnék mondani, hogy ha volt is ilyen távoltartási végzés, akkor hogy lehet, hogy még most sem tudok róla... Máig sem jutott el hozzám erről semmilyen értesítés, de viszont abban az esetben, ha tényleg van ilyen, vagy volt ilyen, akkor ezt a Mónika volt az, aki a legeslegtöbbször megszegte, akárhányszor eljött ide a Zoráért, vagy akárhányszor én mentem oda a Zoráért, akkor ezt mind a ketten több százszor is megszegtük. 

- nyilatkozta most Instagram-sztorijában Boráros.

Itt arról is írtunk, hogy Jákli Mónika temetése 2026. január 29-én, 11 órakor lesz az alistáli temető ravatalozójában.

