"Nem én döntöm el" - Boráros Gábor fontos hírt közölt Jákli Mónika temetéséről

Jákli Mónika temetése 2026. január 29-én, 11 órakor lesz az alistáli temető ravatalozójában. A búcsúztató híre újabb érzelmi hullámot indított el a közösségi oldalakon, ahol követők, barátok és ismeretlenek százai búcsúznak a fiatal influenszertől, aki múlt héten vesztette életét autóbalesetben.

Jákli Mónika halála: utolsó útjára kísérik az édesanyát / Fotó: RTL

Boráros Gábor újabb hírt osztott meg Jákli Mónika temetéséről

A temetéssel kapcsolatos információkat már valószínűleg olvastátok, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem én döntöm el, és nem is szeretném eldönteni senkinek az esetében, hogy ki az, aki ott lehet, vagy ki az, aki nem lehet ott a temetésen. Ha erre külön engedélyt akartok kérni vagy bármi hasonló, akkor szerintem inkább a családtagokat kéne erről megkérdezni, ugyanis nekem nem áll sem szándékomban, sem jogomban megtiltani vagy megmondani valakinek, hogy részt vehet vagy nem a temetésen.

- fogalmazott Instagram-szorijában Boráros Gábor, aki a távoltartási végzésről is megszólalt.

Boráros Gábor azt is elárulta, már elmondta a kislányának, hogy az édesanyja sajnos már sosem tér haza.

Vasárnap este mondtam el neki, hála az égnek nem fogadta olyan rosszul, mint ahogy vártam

– osztotta meg az édesapa, aki előtt átértékelődött az erős és igazi férfi fogalma, amikor a kislánya előtt ülve kereste a megfelelő szavakat.