Jákli Mónika halála: megszólalt a rendőrség

Tekintettel a Jákli Mónika influenszer halálos balesetét övező találgatásokra, a rendőrség hétfőn közölte, az ügyet az első perctől kezdve intenzíven vizsgálja, és egyelőre közlekedési balesetként kezelik.

Jákli Mónika kocsija a felismerhetetlenségig összetört

Fotó: Facebook/Polícia SR

Jákli Mónika halála közlekedési baleset

„A közlekedésrendészek eddig a tragikus eset – amely során egy 31 éves sofőr életét vesztette – kivizsgálása során számos szükséges intézkedést elvégeztek, és elegendő bizonyítékot gyűjtöttek, amelyek alapján a történteket továbbra is közlekedési balesetként vizsgálják. Eddig az ügy kapcsán más személy jogellenes magatartása nem került megállapításra” – tájékoztatta a Paramétert Zlatica Antalová, Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője.

Antalová egyúttal arra kért mindenkit, hogy ne terjesszenek találgatásokat és félrevezető információkat, ezek ugyanis hátráltatják a nyomozást. „Felhívjuk a nyilvánosság figyelmét, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen és félrevezető információkat az online térben, mivel ezek megnehezítik a tragikus közlekedési baleset kivizsgálását, és kérjük, legyenek tekintettel az elhunyt családjára is” – nyilatkozta a szóvivő.

Szombat este a Polgárőrség (Občianska stráž Slovenskej republiky) elnevezésű civil szervezet Facebook-oldalán közzétett egy videót, amelyben összefoglalják az influenszer balesetével kapcsolatban, az elhangzottak alapján a “család” megbízásából összegyűjtött információkat. Az általuk közölt fotók alapján valóban Komáromban tölthette az estét, majd hajnalban onnan érkezhetett meg Nagymegyerre, azt követően viszont nem fordult vissza még Alistál előtt, hanem hazament Dunaszerdahelyre (3.25), majd állítólag Dunaszerdahelyről visszaindult (3.29) Komárom felé, végül Alistál és Nagymegyer között halálos balesetet szenvedett.

A Polgárőrség videójában elhangzik, hogy Mónika – Dunaszerdahely és Nagymegyer között – többeket is próbált elérni telefonon, de hajnalban nem sikerült neki. Felhívta emellett párját.

Jákli Mónika vőlegénye, Dobosi Roderik most törte meg a hallgatását. Reakciójában emlékeztet arra, hogy menyasszonya családja iránti tiszteletből nem szeretett volna reagálni azokra az információkra, amelyek a médiában vagy a közösségi oldalakon megjelentek, a valótlanságok mellett viszont nem tud elmenni.